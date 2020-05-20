01:40 (мск), источник: Известия
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии
Об этом сообщил украинский «5 канал».
В партии отметили, что цель «российской провокации» — подорвать «двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов». Опубликованные фрагменты, по мнению «ЕС», сфабрикованы, чтобы искусственно вовлечь Украину в избирательную кампанию США.
Ранее во вторник внефракционный депутат рады Андрей Деркач на
По его словам, в беседе поднимался вопрос о предоставлении американской стороной «$1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma», которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером. Как утверждает Деркач, упомянутая взятка была направлена на получение военных госзаказов предприятиями, связанными с Порошенко.
На одной из записей разговора Порошенко и Керри, датированного якобы 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает украинского президента уволить Виктора Шокина, занимавшего в ту пору пост генерального прокурора страны.
19 мая депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Ирина Верещук предложила создать временную следственную комиссию в парламенте по делу обнародованных аудиоматериалов, на которых якобы записаны голоса
8 апреля стало известно, что в отношении Порошенко возбуждено не менее 10 уголовных дел. Ему предъявлены обвинения в легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства. При этом допросы бывший лидер регулярно игнорирует.