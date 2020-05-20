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01:40 (мск), источник: Известия

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.

Источник: Reuters

Об этом сообщил украинский «5 канал».

В партии отметили, что цель «российской провокации» — подорвать «двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов». Опубликованные фрагменты, по мнению «ЕС», сфабрикованы, чтобы искусственно вовлечь Украину в избирательную кампанию США.

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Ранее во вторник внефракционный депутат рады Андрей Деркач на пресс-конференции обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых Порошенко, Байден и бывший госсекретарь Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Разговоры состоялись в конце 2015-го и в 2016 году.

По его словам, в беседе поднимался вопрос о предоставлении американской стороной «$1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma», которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером. Как утверждает Деркач, упомянутая взятка была направлена на получение военных госзаказов предприятиями, связанными с Порошенко.

На одной из записей разговора Порошенко и Керри, датированного якобы 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает украинского президента уволить Виктора Шокина, занимавшего в ту пору пост генерального прокурора страны.

Вице-президент Байден на пленке советует ускорить национализацию Приватбанка, пока пост президента США не занял Дональд Трамп. Помимо реформирования госпредприятий Порошенко также докладывает о повышении тарифов для населения Украины.

Депутат констатировал, что обнародованные записи предоставляют основания для обвинения Порошенко в государственной измене.

19 мая депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Ирина Верещук предложила создать временную следственную комиссию в парламенте по делу обнародованных аудиоматериалов, на которых якобы записаны голоса экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-госсекретаря Джона Керри.

8 апреля стало известно, что в отношении Порошенко возбуждено не менее 10 уголовных дел. Ему предъявлены обвинения в легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства. При этом допросы бывший лидер регулярно игнорирует.

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