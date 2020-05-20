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06:22 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg исправил материал о коронавирусе в России после заявления посольства РФ

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Американское агентство Bloomberg во вторник внесло правку в опубликованный на его сайте материал о распространении коронавируса в России после того, как посольство РФ в Вашингтоне потребовало опровержения.

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Источник: AFP 2020

Ранее дипмиссия разместила сообщение на своей странице в Facebook, в котором отмечалось, что автор указанной публикации поменяла местами статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно реальной статистике ВБ, в РФ в 2013 году на 1 тыс. человек приходилось 8,2 больничных койки, в странах ОЭСР — 3,8, однако в публикации в разделе авторских комментариев на сайте агентства эти цифры приведены наоборот: 3,8 в РФ и 8,2 в странах ОЭСР.

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МИД требует от NYT и Financial Times опровержения статей о смертности россиян от COVID-19

Теперь в материале указано, что в него была внесена правка. Изменены были подписи в графике, который иллюстрирует данные ВБ о числе больничных коек в РФ и странах ОЭСР. О каких-либо изменениях в тексте информации не приводится.

Вместе с тем в Twitter, где размещают ссылки на авторские комментарии агентства и выдержки из них, график остался в прежнем виде. В пресс-службе агентства пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать произошедшее.

В заявлении посольства РФ в США подчеркивалось, что редакторы агентства Bloomberg «опустились до неприкрытого подлога». В диппредставительстве потребовали от агентства «опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам».

16 мая агентство Bloomberg скорректировало заголовок своего материала от 13 мая, вызвавшего критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Первоначальный вариант — «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских» — был изменен на «Эксперты ставят под сомнение российские данные о смертности из-за COVID-19».

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