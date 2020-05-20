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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский: саммит в «нормандском формате» состоится после пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции по случаю годовщины пребывания на посту президента заявил, что по завершении пандемии коронавируса Украина, Россия, Германия и Франция проведут встречу лидеров в «нормандском формате».

Источник: Reuters

«И с Германией, и с Францией, со всеми мы говорили, и все поддержали, что сразу после спада СOVID-19 у нас должна быть встреча в “нормандском формате”», — заявил президент Зеленский на пресс-конференции у Мариинского дворца в Киеве.

Кроме того, президент отметил, что Украина готова к переговорам с Россией по Донбассу в рамках других форматов.

Я еще раз говорю: минский формат — приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому другому формату, который приблизит нас к концу войны и возвращению наших территорий. Мне все равно. Нам нужен результат.
Владимир Зеленский

Президент также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Россией по обмену пленными.

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«Сейчас говорим уже с РФ о возможном обмене после коронавируса. Честно говоря, я хочу, чтобы мы, несмотря на коронавирус, вернули наших политзаключенных, которые находятся в России или в тюрьмах Крыма», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, предыдущий саммит лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны договорились встретиться через четыре месяца в Берлине для обсуждения проделанной работы. В конце апреля 2020 года главы МИДов «нормандского» формата провели переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Участники высказали недовольство тем, как идет реализация достигнутых в Париже договоренностей. 13 мая заместитель администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что в ходе консультации в Берлине были достигнуты соглашения о дальнейших действиях по урегулированию конфликта на Украине.

Марина Коваленко

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