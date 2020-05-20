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14:26 (мск), источник: РИА Новости

Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, разрешающий при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности отложить выборы главы региона.

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Инфицировано308 705+8 764
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Источник: РИА Новости

Также документ позволяет голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.

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С использованием Госуслуг может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей.

Как сообщил ранее РИА Новости один из авторов законопроекта Дмитрий Вяткин, возможность проголосовать дистанционно не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.

Также закон ужесточает подписной фильтр на выборах в региональные парламенты. Сейчас для отказа в регистрации кандидата избиркомам необходимо выявить в подписях более 10% брака, поправки же предлагают снизить это число до 5%.

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