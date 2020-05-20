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18:19 (мск), источник: Коммерсантъ

«Прежние власти так руководили страной, что их ждет много разных приключений и приговоров»

Владимир Зеленский подвел итоги первого года правления.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду дал большую пресс-конференцию по итогам первого года на посту главы государства. В ходе общения с журналистами ему пришлось вспомнить многие свои предвыборные заявления и оценить, насколько его правление доказало их справедливость. Немало внимания было уделено бывшему президенту Петру Порошенко, который накануне стал фигурантом нового скандала и теперь может быть обвинен в государственной измене. «Ъ» выбрал самые яркие ответы Зеленского.

О следующем президентском сроке

Отвечая на вопрос, хватит ли ему одного срока, чтобы завершить все планы и выполнить все обещания, Владимир Зеленский ответил: «Честно, искренне — одного не хватит». Однако на уточняющий вопрос, будет ли он баллотироваться в следующий раз, президент ответил: «Я подумаю».

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О необходимости разговаривать с Владимиром Путиным

Один из первых вопросов на пресс-конференции задал человек, которого Зеленский назвал «нашим спецагентом». Это журналист Дмитрий Гордон, который 18 мая взял интервью у бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова, а затем заявил, что сделал это «в содружестве со Службой безопасности Украины».

Гордон спросил, считает ли Владимир Зеленский, что встречаться с его коллегой Владимиром Путиным после не слишком плодотворных переговоров в декабре 2019 года «совсем не имеет смысла», потому что «на украинских условиях он Донбасс не отдаст».

Отвечая на это, Зеленский заявил: «Мы должны с ним говорить, должны договариваться». Однако украинский лидер отметил, что сейчас «каждый занимается из-за коронавируса своей страной», поэтому в последнее время он не связывался с президентом России ни в каком формате.
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О новых этапах обмена пленными и переговорах в «нормандском формате»

«Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий и незаконно аннексированного Крыма. В этих условиях сложно сейчас, но и с Германией, и с Францией, со всеми мы говорили, все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в ''нормандском формате''», — заявил Зеленский. Он отметил, что встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), которая была запланирована на апрель в Берлине, не состоялась именно из-за коронавируса.

«Мы говорим с Россией о возможном обмене (пленными.— “Ъ”) после COVID», — также сказал Владимир Зеленский, при этом не упомянув, что речь идет об обмене с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

О ситуации в Донбассе

На пресс-конференции Владимиру Зеленскому напомнили его заявление времен предвыборной кампании о том, что «нужно просто перестать стрелять». «Я никогда не призывал к тому, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, и сейчас мы делаем это, что у нас очень крепкая армия. Но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну».

«Если по нам стреляют — мы будем отвечать, и первыми стрелять мы не будем», — ответил Зеленский на претензию, что обстрелы продолжаются.

По его словам, обстрелы провоцируют самопровозглашенные республики Донбасса. Прекратить это делать, по мнению президента Украины, «боевики» не могут, так как «не знают, что с ними будет потом».

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Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть «реальная информация» о ситуации с коронавирусом на неподконтрольной территории, и она драматична. «Они (власти ДНР и ЛНР.— “Ъ”) говорят, что у них все есть, — ничего у них нет, — сказал президент Украины.— Мы предлагаем им гуманитарную помощь — не берут». Отправить ее, по словам Зеленского, удалось только через Международный комитет Красного Креста.

Об обвинениях в адрес Петра Порошенко

Во время дебатов с экс-президентом Украины, а тогда еще конкурентом по предвыборной гонке Петром Порошенко в апреле прошлого года Владимир Зеленский произнес фразу: «Я не ваш оппонент, я ваш приговор». Ее журналисты тоже припомнили, попросив прокомментировать, стал ли президент Зеленский настоящим приговором для Петра Порошенко.

«Что касается приговора Порошенко — я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди, — сказал Зеленский, сославшись на вчерашнюю публикацию разговоров экс-президента Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Госдепартамента Джоном Керри.— Я думаю, они (прежние власти.— “Ъ”) так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это все-таки полномочия не мои, а приговоры суда».

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Однако он допустил: то, что было сказано Петром Порошенко в разговоре с Байденом и Керри, «может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена». «Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины (Ирина Венедиктова.— “Ъ”) еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата (Андрея.— “Ъ”) Деркача. Будут расследовать», — резюмировал он.

Отвечая на вопрос, чем Владимир Зеленский отличается от своего предшественника, президент Украины коротко ответил: «Всем».

При этом он признал, что с точки зрения уровня владения украинским языком это отличие — в пользу Порошенко. «Я, может, не так хорошо говорю по-украински, но я уважаю украинский язык», — сказал Зеленский.

О кумовстве во власти

Журналист «Украинской правды» Роман Кравец спросил о том, почему ключевые должности в стране занимают люди, не имеющие политического опыта, зато зачастую знакомые с Владимиром Зеленским по работе в шоу-бизнесе. В качестве примера он привел нового генпрокурора Ирину Венедиктову, ранее не работавшую в прокуратуре. Отвечая на вопрос, президент Украины пошел в атаку и даже предложил журналисту занять любой пост в своем офисе на выбор.

Ни одного кума или боевого товарища я не буду назначать, ни одного кума или боевого товарища я не назначил.
Владимир Зеленский

«Относительно Венедиктовой я не понял ваш вопрос. Я обещал, что к власти придут другие люди. И когда вы цитируете меня и говорите, что я обещал, что к власти придут новые, другие люди, вы спрашиваете меня, почему генеральный прокурор раньше не работал в Генеральной прокуратуре? Сложный вопрос, не знаю, что вам ответить. Потому что это новый человек», — заявил президент Зеленский.

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После этого Зеленский заявил, что из-за кадрового голода в стране он не может найти министра культуры и министра энергетики, которого не будут обвинять в связях с олигархами — например, Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским или Виктором Пинчуком.

О «непотопляемости» Арсена Авакова

В обоих правительствах, сменившихся за год президентства Владимира Зеленского, сохраняет должность человек, который был министром еще при Петре Порошенко. Это глава МВД Арсен Аваков.

«Арсен Борисович Аваков не мой кум или близкий товарищ. Напротив — у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не товариществую. Мощный ли он министр? Да. Его сегодняшняя ответственность — дело Шеремета (убитый в 2016 году журналист Павел Шеремет.— “Ъ”). Он начал это дело и должен довести его до конца, чтобы все, кто убил Шеремета, были наказаны».

Подготовил Кирилл Кривошеев

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