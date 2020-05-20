18:19 (мск), источник: Коммерсантъ
«Прежние власти так руководили страной, что их ждет много разных приключений и приговоров»
Владимир Зеленский подвел итоги первого года правления.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду дал большую
Отвечая на вопрос, хватит ли ему одного срока, чтобы завершить все планы и выполнить все обещания, Владимир Зеленский ответил: «Честно, искренне — одного не хватит». Однако на уточняющий вопрос, будет ли он баллотироваться в следующий раз, президент ответил: «Я подумаю».
Один из первых вопросов на
Гордон спросил, считает ли Владимир Зеленский, что встречаться с его коллегой Владимиром Путиным после не слишком плодотворных переговоров в декабре 2019 года «совсем не имеет смысла», потому что «на украинских условиях он Донбасс не отдаст».
«Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий и незаконно аннексированного Крыма. В этих условиях сложно сейчас, но и с Германией, и с Францией, со всеми мы говорили, все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в ''нормандском формате''», — заявил Зеленский. Он отметил, что встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), которая была запланирована на апрель в Берлине, не состоялась именно
«Мы говорим с Россией о возможном обмене (пленными.— “Ъ”) после COVID», — также сказал Владимир Зеленский, при этом не упомянув, что речь идет об обмене с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
На
По его словам, обстрелы провоцируют самопровозглашенные республики Донбасса. Прекратить это делать, по мнению президента Украины, «боевики» не могут, так как «не знают, что с ними будет потом».
Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть «реальная информация» о ситуации с коронавирусом на неподконтрольной территории, и она драматична. «Они (власти ДНР и ЛНР.— “Ъ”) говорят, что у них все есть, — ничего у них нет, — сказал президент Украины.— Мы предлагаем им гуманитарную помощь — не берут». Отправить ее, по словам Зеленского, удалось только через Международный комитет Красного Креста.
Во время дебатов с
«Что касается приговора Порошенко — я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди, — сказал Зеленский, сославшись на вчерашнюю публикацию разговоров
Однако он допустил: то, что было сказано Петром Порошенко в разговоре с Байденом и Керри, «может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена». «Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины (Ирина Венедиктова.— “Ъ”) еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата (Андрея.— “Ъ”) Деркача. Будут расследовать», — резюмировал он.
Отвечая на вопрос, чем Владимир Зеленский отличается от своего предшественника, президент Украины коротко ответил: «Всем».
При этом он признал, что с точки зрения уровня владения украинским языком это отличие — в пользу Порошенко. «Я, может, не так хорошо говорю
Журналист «Украинской правды» Роман Кравец спросил о том, почему ключевые должности в стране занимают люди, не имеющие политического опыта, зато зачастую знакомые с Владимиром Зеленским по работе в
Ни одного кума или боевого товарища я не буду назначать, ни одного кума или боевого товарища я не назначил.
«Относительно Венедиктовой я не понял ваш вопрос. Я обещал, что к власти придут другие люди. И когда вы цитируете меня и говорите, что я обещал, что к власти придут новые, другие люди, вы спрашиваете меня, почему генеральный прокурор раньше не работал в Генеральной прокуратуре? Сложный вопрос, не знаю, что вам ответить. Потому что это новый человек», — заявил президент Зеленский.
После этого Зеленский заявил, что
В обоих правительствах, сменившихся за год президентства Владимира Зеленского, сохраняет должность человек, который был министром еще при Петре Порошенко. Это глава МВД Арсен Аваков.
«Арсен Борисович Аваков не мой кум или близкий товарищ. Напротив — у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не товариществую. Мощный ли он министр? Да. Его сегодняшняя ответственность — дело Шеремета (убитый в 2016 году журналист Павел Шеремет.— “Ъ”). Он начал это дело и должен довести его до конца, чтобы все, кто убил Шеремета, были наказаны».
Подготовил Кирилл Кривошеев