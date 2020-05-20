Самолет с первой партией аппаратов ИВЛ для России вылетел с базы в США

«Мы с гордостью помогаем россиянам бороться с этим кризисом, причиной которого стал коронавирус», — приводит агентство слова своего собеседника.
Ранее в среду Транспортное командование военных сил США сообщило, что военнослужащие и сотрудники USAID погрузили первую партию аппаратов ИВЛ на борт С-17.
Первая партия включает в себя 50 аппаратов ИВЛ, всего Вашингтон поставит России 200 таких приборов. Вторая партия оборудования ожидается 26 мая.
19 мая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что полностью оплатил груз с медицинским оборудованием для США, поставленный в апреле. В свою очередь, американская сторона оплатит аналогичный груз для России — 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об отправке в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких Белый дом сообщил 17 мая. По словам госсекретаря Майка Помпео, Вашингтон рад помочь Москве в борьбе с COVID-19 и отправка оборудования станет одном из примеров сотрудничества двух стран.
О готовности помочь заявил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 7 мая. Стремление американского лидера поддержали не все в Соединенных Штатах. Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала решение нецелесообразным. Она считает, что Москва может купить эти аппараты общей стоимостью более $5 млн.
Россия уже помогала США помощь в борьбе с пандемией коронавируса. В марте два спецборта доставили в Соединенные Штаты медицинскую технику и средства индивидуальной защиты.