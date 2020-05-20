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20:46 (мск), источник: Известия

Самолет с первой партией аппаратов ИВЛ для России вылетел с базы в США

Военно-транспортный самолет С-17 с первой партией из 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел в Москву с военной базы Чарлстон в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщил ТАСС источник в Агентстве по международному развитию (USAID) США в среду, 20 мая.

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Источник: AP 2020

«Мы с гордостью помогаем россиянам бороться с этим кризисом, причиной которого стал коронавирус», — приводит агентство слова своего собеседника.

Ранее в среду Транспортное командование военных сил США сообщило, что военнослужащие и сотрудники USAID погрузили первую партию аппаратов ИВЛ на борт С-17.

Первая партия включает в себя 50 аппаратов ИВЛ, всего Вашингтон поставит России 200 таких приборов. Вторая партия оборудования ожидается 26 мая.

Новость
Что такое аппарат ИВЛ и зачем он нужен

19 мая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что полностью оплатил груз с медицинским оборудованием для США, поставленный в апреле. В свою очередь, американская сторона оплатит аналогичный груз для России — 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об отправке в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких Белый дом сообщил 17 мая. По словам госсекретаря Майка Помпео, Вашингтон рад помочь Москве в борьбе с COVID-19 и отправка оборудования станет одном из примеров сотрудничества двух стран.

О готовности помочь заявил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 7 мая. Стремление американского лидера поддержали не все в Соединенных Штатах. Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала решение нецелесообразным. Она считает, что Москва может купить эти аппараты общей стоимостью более $5 млн.

Россия уже помогала США помощь в борьбе с пандемией коронавируса. В марте два спецборта доставили в Соединенные Штаты медицинскую технику и средства индивидуальной защиты.

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