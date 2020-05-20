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21:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Порошенко назвал подделкой аудиозаписи его разговоров с Байденом

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что телефонные аудиозаписи, на которых он якобы обсуждает внутреннюю политику страны с на тот момент вице-президентом США Джо Байдена и госсекретарем Джоном Керри сфабрикованы.

Источник: AP 2020

Аудиозаписи были обнародованы накануне внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачом.

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«Аудиофайлы, которые 19 мая демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве (Андрей Деркач.— “Ъ”), — сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в офисе действующего президента. Служба безопасности Украины должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно?» — прокомментировал публикацию записей бывший президент Украины.

По словам господина Порошенко, публикация аудиозаписей является очередной атакой и частью спецоперации против стратегических отношений Украины с США. Вашингтон остается ключевым партером Киева, «способным сдерживать Россию», добавил политик.

Напомним, в опубликованных аудиозаписях стороны обсуждают назначения и увольнения украинских чиновников. По мнению обнародовавшего материал депутата Андрея Деркача, аудиозаписи — достаточное основание для предъявления Петру Порошенко обвинений в госизмене. По информации СМИ, дело о госизмене в отношении бывшего президента уже возбуждено.

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