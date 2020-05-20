21:28 (мск), источник: Lenta.Ru
Байдена призвали поучиться на ошибках Клинтон
Наиболее вероятному кандидату от Демократической партии США на грядущих выборах, бывшему
По словам специалистов из штаба Байдена, многие из которых работали с Клинтон в 2016-м, одной из главных ошибок, допущенных соперницей Трампа, стало то, что она слишком много времени уделяла рассказам о том, почему Трамп был бы плохим президентом, обвиняя его в расизме, сексизме и недостаточной компетентности, и слишком мало говорила о том, почему она сама является лучшим претендентом на пост главы государства.
Кроме того, кампания Клинтон строилась на продолжении той работы, которую проводил будучи президентом Барак Обама. Трамп же, напротив, продвигал себя как кандидата, который может предложить американскому обществу перемены, что и сыграло ему на руку. В нынешних же условиях Байдену следует воспользоваться тактикой Трампа и предложить себя в качестве человека, который может обеспечить США перемены, уйдя от сумбурной политики действующего президента, считают помощники потенциального кандидата от демократов.
Еще одной ошибкой Клинтон стало ее нежелание взаимодействовать со СМИ. По словам одного из бывших советников политика, ей следовало общаться с прессой в
Также советники Байдена опасаются, что его благодаря стараниям Трампа будут воспринимать исключительно как кандидата от политического истеблишмента, максимально оторванного от простых американцев, как и Клинтон в свое время. В то же время, по их словам, бывший
Ранее сотрудник избирательного штаба Трампа на предыдущих выборах в своей колонке для The Hill отметил, что Байден едва ли сможет повторить успех Обамы в борьбе за пост президента, так как на самом деле является марионеткой американского политического истеблишмента.