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22:12 (мск), источник: Lenta.Ru

США потребовали от Китая оплатить ущерб от коронавируса всему миру

США призвали КНР выделить девять триллионов долларов на борьбу с распространением эпидемии коронавируса в мире. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на выступление госсекретаря США Майка Помпео.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 20.05
Инфицировано308 705+8 764
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Скончалось2 972+135
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Выздоровело85 392+9 262
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Инфицировано4 952 882+80 574
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7.0520.05
Скончалось325 712+4 119
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Выздоровело1 723 379+52 004
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Источник: Reuters

Помпео заявил, что вклад Китая в борьбу с коронавирусом намного меньше той цены, «которую из-за него заплатил весь мир». По его словам, из-за пандемии жизни лишились более 90 тысяч американцев, еще 36 миллионов жителей страны стали безработными.

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Глава Государственного департамента оценил общий ущерб, нанесенный всему миру, в девять триллионов долларов, и потребовал от Китая оплатить его.

Он также отметил, что на данный момент США выделили 10 миллиардов долларов на создание вакцины и оказание гуманитарной помощи, в то время как КНР направила всего два миллиарда.

18 мая глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выделит два миллиарда долларов в ближайшие два года на помощь государствам в борьбе с коронавирусом и социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся.

Ранее советник президента США по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по миру для распространения коронавирусной инфекции.

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