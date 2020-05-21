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00:17 (мск), источник: Ведомости

Сенаторы предложили разрешить ввоз дефицитных санкционных товаров

Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили включить дефицитные иностранные товары в число исключений, на которые не распространяется действие закона о контрсанкциях.

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00:44 (мск)В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:55 MSK, 20.05
Инфицировано308 705+8 764
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Скончалось2 972+135
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Источник: AP 2020

В пояснительной записке к законопроекту авторы апеллируют к борьбе с распространением коронавируса. Из-за действующего законодательства, в частности, нельзя ввозить с Украины средства ухода за больными, изделия санитарии и гигиены.

Если речь идет о защите здоровья и безопасности, то ограничения не должны распространяться на медицинскую продукцию, заявил Косачев «Интерфаксу».

Авторы законопроекта предлагают закрепить за правительством право определять товары, которые можно ввозить без учета санкций. Действующее законодательство уже позволяет импортировать жизненно необходимые товары, у которых нет российских аналогов, но в законе не прописано, кто определяет их список.

Закон о санкциях против США и других зарубежных стран был принят в 2018 г. На рассмотрение он был внесен вскоре после того, как США внесли в санкционный список Олега Дерипаску и связанные с ним компании («Русал», En+, группу ГАЗ), Виктора Вексельберга и его группу «Ренова», председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и других бизнесменов. Закон дает президенту право ограничивать импорт товаров и прекращать сотрудничество с другими странами.

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