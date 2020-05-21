Сенаторы предложили разрешить ввоз дефицитных санкционных товаров

В пояснительной записке к законопроекту авторы апеллируют к борьбе с распространением коронавируса.
Авторы законопроекта предлагают закрепить за правительством право определять товары, которые можно ввозить без учета санкций. Действующее законодательство уже позволяет импортировать жизненно необходимые товары, у которых нет российских аналогов, но в законе не прописано, кто определяет их список.
Закон о санкциях против США и других зарубежных стран был принят в 2018 г. На рассмотрение он был внесен вскоре после того, как США внесли в санкционный список Олега Дерипаску и связанные с ним компании («Русал», En+, группу ГАЗ), Виктора Вексельберга и его группу «Ренова», председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и других бизнесменов. Закон дает президенту право ограничивать импорт товаров и прекращать сотрудничество с другими странами.