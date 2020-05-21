Трамп пообещал прекратить прием гидроксихлорохина

Господин Трамп накануне признался в том, что принимает гидроксихлорохин ежедневно «уже около полутора недель». Врач президента не рекомендовал ему принимать лекарство, поэтому он попросил его у медика Белого дома.
Гидроксихлорохин вызывает споры в мировом сообществе. Многие считают, что препарат бесполезен при лечении коронавируса, и раскритиковали господина Трампа. В частности, в негативном ключе высказалась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В России препарат одобрен минздравом.
В США коронавирусом заразились более 1,5 млн человек, умерли почти 92 тыс. В России более 308 тыс. заболевших COVID-19 и 2972 погибших.