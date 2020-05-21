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08:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп пообещал прекратить прием гидроксихлорохина

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить принимать препарат от малярии, гидроксихлорохин, для профилактики коронавируса. Он завершит прием лекарства «через день или два», говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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Источник: AP 2020

Господин Трамп накануне признался в том, что принимает гидроксихлорохин ежедневно «уже около полутора недель». Врач президента не рекомендовал ему принимать лекарство, поэтому он попросил его у медика Белого дома.

Гидроксихлорохин вызывает споры в мировом сообществе. Многие считают, что препарат бесполезен при лечении коронавируса, и раскритиковали господина Трампа. В частности, в негативном ключе высказалась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В России препарат одобрен минздравом.

В США коронавирусом заразились более 1,5 млн человек, умерли почти 92 тыс. В России более 308 тыс. заболевших COVID-19 и 2972 погибших.

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