Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как разругалась одна из богатейших семей ВеликобританииБратья-близнецы Дэвид и Фредерик Барклай входят в число 500 самых богатых людей мира с состоянием порядка 8 млрд фунтов по итогам 2019 года
Фоторепортажи
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
10Бремя чудес: как изменился мир после карантина
09:10 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что публикуемые в России данные о смертности от коронавируса точны

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что причину смерти устанавливают путем проведения вскрытия, и это позволяет вести точные подсчеты.

Коронавирус COVID-19
09:52 (мск)Гречным делом: перед карантином россияне запаслись товарами на сотни миллиардов
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 21.05
Инфицировано308 705+8 764
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось2 972+135
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело85 392+9 262
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано5 000 038+99 682
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
7.0520.05
Скончалось328 172+4 827
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
7.0520.05
Выздоровело1 899 350+209 973
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
7.0520.05
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Информация о смертности в России от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, является точной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам американской телекомпании CNBC.

Как констатируется в материале, опубликованном в среду, Песков опроверг утверждения относительно того, что соответствующая статистика в РФ не является достоверной. «Мы ничего не скрываем», — подчеркнул он.

Читайте также
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

«Причину смерти устанавливают путем проведения вскрытия», — констатировал Песков. Он отметил, что данная практика помогает «вести точные подсчеты» и устанавливать, от чего умер человек.

«В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Читайте также
Число больных коронавирусом в России превысило 300 тысяч человек
Во время загрузки произошла ошибка.
09:19 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 21.05
 "В США на нас обиделись. Упорно не хотят признавать, что наши технологии — лучшие в мире"
Когда доходит до главврачей, человеку говорят: "Пикнешь — сразу на выход"
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
Трамп поставил ВОЗ условия для продолжения финансирования
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В ВОЗ сообщили о рекордном числе случаев коронавируса за сутки
Нэнси Пелоси обвинили в фэтшейминге Трампа
Швейцария намерена провести чемпионат мира по хоккею вместо РФ
Условия выхода на досрочную пенсию планируют пересмотреть
США потребовали от КНР оплатить ущерб от коронавируса всему миру
Семья из США нашла на дороге сумку с миллионом долларов
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ избежать ранней смерти Его озвучили британские ученые.
Hi-Tech
Похороны и эротика. Что происходит в видеочатах Все очень странно!
Авто
«Ситимобил» поможет университетам провести онлайн-выпускной Сервис заказа такси доставит выпускникам дипломы, мантии и подарки
Кино
Выросшая Женя Ковалева из «Сватов» рассказала о звездной болезни Ульяна Иващенко рассказала, почему не любит вспоминать о съемках в популярном шоу
Новости партнеров
Хватит врать о России
Надоела ложь о России
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Дети
Беременные Курникова и Лопырева с ярким макияжем (фото) Листайте галерею!
Леди
Алла Пугачева в узких джинсах устроила дефиле для мужа Примадонна пококетничала с супругом на камеру.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь