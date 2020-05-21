Песков заявил, что публикуемые в России данные о смертности от коронавируса точны

Как констатируется в материале, опубликованном в среду, Песков опроверг утверждения относительно того, что соответствующая статистика в РФ не является достоверной. «Мы ничего не скрываем», — подчеркнул он.
«Причину смерти устанавливают путем проведения вскрытия», — констатировал Песков. Он отметил, что данная практика помогает «вести точные подсчеты» и устанавливать, от чего умер человек.
«В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.