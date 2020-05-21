13:10 (мск), источник: ТАСС
В СФ готовят законопроект об уголовной ответственности за «серые» зарплаты любого размера
В настоящее время уголовное наказание предусмотрено за «серые» зарплаты в размере 100 тыс. рублей и выше.
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам планирует подготовить законопроект об уголовной ответственности для руководителей компаний за выплату «серых» зарплат вне зависимости от суммы, сообщил ТАСС в четверг глава комитета Анатолий Артамонов.
«Необходимо усилить борьбу с так называемой серой зарплатой. Комитет собирается подготовить законопроект о привлечении руководителей таких компаний к уголовной ответственности вне зависимости от суммы выплат», — пояснил сенатор.
Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание предусмотрено для тех работодателей, которые выплачивают сотрудникам «серую» зарплату в размере 100 тыс. рублей и выше.
Согласно УК РФ, уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией, наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Сенатор направил свое предложение в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.