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13:10 (мск), источник: ТАСС

В СФ готовят законопроект об уголовной ответственности за «серые» зарплаты любого размера

В настоящее время уголовное наказание предусмотрено за «серые» зарплаты в размере 100 тыс. рублей и выше.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам планирует подготовить законопроект об уголовной ответственности для руководителей компаний за выплату «серых» зарплат вне зависимости от суммы, сообщил ТАСС в четверг глава комитета Анатолий Артамонов.

«Необходимо усилить борьбу с так называемой серой зарплатой. Комитет собирается подготовить законопроект о привлечении руководителей таких компаний к уголовной ответственности вне зависимости от суммы выплат», — пояснил сенатор.

Артамонов не уточнил, какой именно вид уголовной ответственности будет предлагаться в законопроекте для работодателей.
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Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание предусмотрено для тех работодателей, которые выплачивают сотрудникам «серую» зарплату в размере 100 тыс. рублей и выше.

Согласно УК РФ, уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией, наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Сенатор направил свое предложение в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

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