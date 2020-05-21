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12:04 (мск), источник: ТАСС

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны РФ Сергея Шойгу, отмечающего в четверг 65-летие, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени с мечами», — говорится в сообщении.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне — Республика Тыва). В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». В 1991—1994 годах — председатель Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 1994—2012 годах возглавлял МЧС России. С 11 мая 2012 года был губернатором Московской области. 6 ноября 2012 года Шойгу был назначен министром обороны РФ. Генерал армии, Герой Российской Федерации. Кандидат экономических наук.

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