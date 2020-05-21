Принят закон о едином регистре сведений о населении России

13:42 (мск), источник: Российская газета
Правительство предложило принять такой документ в целях систематизации сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах.
Какие данные будет содержать единый ресурс?
Любой желающий не сможет «залезть» в базу, заверили депутаты. Запрашивать информацию из нее смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, а также избирательные комиссии. Впрочем, для них использование регистра будет необязательным до 2023 года.
Что касается физлиц, то граждане получат доступ только к собственным персональным данным. Также его будут иметь их законные представители.
Регистр, как уточняется, можно будет использовать для совершения нотариальных действий.
Это первая попытка создать такую федеральную информационную систему, обратил внимание глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.