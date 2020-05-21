Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
16Салют раскрасил небо Москвы
22Воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы
14:32 (мск), источник: ТАСС

Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня

По словам президента, единый госэкзамен за прошедшие годы «стал эффективным механизмом объективной оценки знаний».

Источник: Пресс-служба Президента России

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году должно начаться 29 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня», — сказал глава государства.

По его словам, несмотря на все проблемы, ЕГЭ за прошедшие годы все-таки «стал эффективным механизмом объективной оценки знаний».

Все выпускники школ в этом году в порядке исключения получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вузы, добавил Путин. «ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзамена», — сказал он, назвав это решение исключением, которое «носит временный характер».

Прием на бюджетные места в вузы.

Не менее 60% выпускников школ уже в этом году должны получить возможность поступать на бюджетные места в высших учебных заведениях, заявил президент.

Он напомнил, что в послании Федеральному собранию предлагал с 2021 года увеличивать число бюджетных мест в вузах, в основном региональных, по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.

«Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», — сказал Путин.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "В США на нас обиделись. Упорно не хотят признавать, что наши технологии — лучшие в мире"
Когда доходит до главврачей, человеку говорят: "Пикнешь — сразу на выход"
Умер советский олимпийский чемпион по хоккею
В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах
Правда о самоизоляции: опубликованы лучшие фото
Найдена игрушечная мышь возрастом 2 тысячи лет (фото)
В Московском регионе выпал снег (фото)
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака Причина — в ухудшении медпомощи в стране.
Hi-Tech
iOS 13.5 взломали меньше чем за сутки Обход ограничений операционной системы будет доступен для всех iPhone
Авто
Volkswagen раскритиковали за неоднозначную рекламу В компании признали, что она вышла «неправильной и безвкусной»
Кино
Гузеева стала ведущей нового шоу на «Первом канале» Звезда присоединилась к Наталье Барбье в программе «На дачу!»
Новости партнеров
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Что тебе известно о коронавирусе в России. Пройди опрос
Перенесшая инсульт Буланова осталась жить в нищете
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Популярные темы на «Детях»
Как не жрать на ночь? 191
Картинки 163
Разрываюсь: отправить подростка в другой город в колледж, или у нас, в 10 класс 159
Оцените продавца, чем я рискую с ней?Как купить квартиру по нужной цене? 120
Леди
Степаненко показала архивный снимок в леопардовых лосинах 67-летняя артистка удивила поклонников.
Новости партнеров
Вот какие условия в больнице, в которой Навку лечат от коронавируса. Фото
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь