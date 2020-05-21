14:32 (мск), источник: ТАСС
Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
По словам президента, единый госэкзамен за прошедшие годы «стал эффективным механизмом объективной оценки знаний».
«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня», — сказал глава государства.
По его словам, несмотря на все проблемы, ЕГЭ за прошедшие годы
Все выпускники школ в этом году в порядке исключения получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вузы, добавил Путин. «ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзамена», — сказал он, назвав это решение исключением, которое «носит временный характер».
Прием на бюджетные места в вузы.
Не менее 60% выпускников школ уже в этом году должны получить возможность поступать на бюджетные места в высших учебных заведениях, заявил президент.
Он напомнил, что в послании Федеральному собранию предлагал с 2021 года увеличивать число бюджетных мест в вузах, в основном региональных, по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.
«Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», — сказал Путин.