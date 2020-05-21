ЕГЭ стартует 29 июня

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
О том, что ЕГЭ в 2020 году начнется 29 июня, в четверг заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования с профильными министрами. Напомним, срок начала сдачи госэкзамена уже был перенесен из-за эпидемии коронавируса с конца мая на 8 июня.
Позже министр просвещения Сергей Кравцов пояснил в интервью «Ъ», что единый госэкзамен в этом году пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей».
В начале мая глава Минздрава России Михаил Мурашко, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку, заявил, что единый государственный экзамен необходимо перенести на конец лета: «На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь».
Опрошенные «Ъ» эксперты тогда опасались, что проведение ЕГЭ в конце лета лишит родителей, детей и учителей каникул, а начало учебного года для первокурсников в вузах может сдвинуться на ноябрь.
В 2020 году госэкзамен, объявлено на совещании с участием главы государства, необходимо сдать лишь тем одиннадцатиклассникам, которые планируют поступать в этом году в вузы, и по тем предметам, которые им необходимы для зачисления.
Аттестат выпускники получат с оценками, выставленными по итогам года, до 15 июня. Для девятиклассников будет отменен в этом году ОГЭ. Отметим, о таком сценарии ранее заявляли в Минпросвещения.
Глава ведомства Сергей Кравцов заверил, что госэкзамен будет проведен с соблюдением строгих санитарных правил: «Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. У всех на входе будут проверять температуру».
Отметим, ранее в Рособрнадзоре заявляли, что проводить экзамены в июле «нецелесообразно», поскольку могут сохраняться последствия ситуации с коронавирусом. Как ранее сообщал «Ъ», ведомство разрабатывало несколько вариантов проведения ЕГЭ, в частности там рекомендовали рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ в период с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.
При этом экзамен по русскому языку планируется провести за два дня. Ранее эксперты «Ъ» высказывали опасение, что в таком случае ответы ЕГЭ «могут быть слиты в интернет». Однако в Рособрнадзоре «Ъ» заверили, что «вариантов достаточно»: «Подготовленные ранее варианты экзаменационных заданий для проведения экзаменов по всем предметам остаются конфиденциальными. Ключи к расшифровке экзаменационных заданий пункты проведения экзаменов получат непосредственно перед началом экзамена».
Позднее в Рособрнадзоре уточнили предварительные даты проведения ЕГЭ:
- 29 июня — география, литература, информатика;
- 2 и 3 июля — русский язык;
- 6 июля — профильная математика;
- 9 июля — история, физика;
- 13 июля — обществознание, химия;
- 16 июля — биология, письменный иностранный язык;
- 18 и 20 июля — устный иностранный язык.
Как заявил в ходе совещания глава ведомства Валерий Фальков, прием выпускников 2020 года в вузы начнется уже в июле, а для поступающих в магистратуру — в июне.
«При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно, но учебный год вузы настроены начать 1 сентября», — заявил господин Фальков.
По его словам, абитуриенты смогут подать заявление о приеме в вуз с приложением необходимых документов в электронной форме через ресурсы вуза либо с помощью сервиса «Поступление в вузы онлайн».
Дополнительные вступительные испытания также планируется провести дистанционно «с использованием технологии идентификации личности и контроля за условиями сдачи экзаменов».
Как ранее сообщал «Ъ», к такому сценарию готовы многие вузы, однако руководители творческих учебных заведений заявляли, что некоторые вступительные испытания могут провести лишь в очной форме.
Из-за коронавируса школам и высшим учебным заведениям с середины марта этого года пришлось перейти на дистанционный формат обучения. При этом в Минпросвещения уже готовятся к новому учебному году, который, как надеются в министерстве, школьники «встретят за своими партами в традиционных условиях». «Мы также в плановом режиме готовимся, — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.— Я бы особо хотел отметить, что мы в новом учебном году организуем дополнительную проверку знаний студентов по итогам обучения во втором семестре текущего учебного года».
Во время загрузки произошла ошибка.