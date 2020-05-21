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17:40 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о подозрении на COVID-19 у Кадырова

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сообщил «Интерфаксу» в четверг источник в московских медицинских кругах.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 21.05
Инфицировано317 554+8 849
8.05
10699
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Скончалось3 099+127
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Скончалось329 186+4 946
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Источник: РИА "Новости"

«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Другой источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319. Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, кто находился на борту.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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