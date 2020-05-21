17:40 (мск), источник: Интерфакс
Источник сообщил о подозрении на COVID-19 у Кадырова
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением
«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», — сказал собеседник агентства.
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.
Другой источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319. Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, кто находился на борту.
Ранее коронавирус был диагностирован у