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18:38 (мск), источник: РАПСИ

Кузнецова назвала важным шагом внесение президентом законопроекта о воспитательной системе

МОСКВА, 21 мая — РАПСИ. Законопроект об организации воспитательной системы в сфере образования является последовательным и важным шагом в совершенствовании этой деятельности, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Источник: РИА "Новости"

Проект федерального закона подготовлен в целях определения системы организации воспитательной работы в сфере образования и уже внесён президентом РФ Владимиром Путиным в Государственную думу.

«Еще в послании Федеральному Собранию президент отметил особую значимость воспитательной работы и сегодняшний законопроект, внесенный главой государства, касающийся воспитательной системы в сфере образования, является последовательным и важным шагом в совершенствовании этой деятельности. Результаты проведенных проверок совместно с Рособрнадзором говорили о недопустимой ситуации в воспитательной системе, мы неоднократно обращали внимание Министерства просвещения на необходимость модернизации воспитательных программ. Образование — это не “услуга”, это единство двух процессов — обучения и воспитания. Это закреплено в законодательстве и это запрос сегодняшнего времени», — прокомментировала событие Кузнецова.

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