Кузнецова назвала важным шагом внесение президентом законопроекта о воспитательной системе

Проект федерального закона подготовлен в целях определения системы организации воспитательной работы в сфере образования и уже внесён президентом РФ Владимиром Путиным в Государственную думу.
«Еще в послании Федеральному Собранию президент отметил особую значимость воспитательной работы и сегодняшний законопроект, внесенный главой государства, касающийся воспитательной системы в сфере образования, является последовательным и важным шагом в совершенствовании этой деятельности. Результаты проведенных проверок совместно с Рособрнадзором говорили о недопустимой ситуации в воспитательной системе, мы неоднократно обращали внимание Министерства просвещения на необходимость модернизации воспитательных программ. Образование — это не “услуга”, это единство двух процессов — обучения и воспитания. Это закреплено в законодательстве и это запрос сегодняшнего времени», — прокомментировала событие Кузнецова.