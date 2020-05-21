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19:52 (мск), источник: РИА Новости

Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу, сообщило агентство AFP.

Источник: AP 2020

По информации Reuters, американский лидер заявил, что у него хорошие отношения с Россией, но она не придерживается договора.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.

США и Россия не раз обвиняли друг друга в нарушениях соглашения. При этом в российском МИД заявляли, что Вашингтон, обвиняя Москву в нарушении обязательств, преднамеренно умалчивает о собственных проблемах с выполнением документа.

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О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

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