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03:43 (мск), источник: Ведомости

WSJ: США хотят заключить с Россией и Китаем договор о ядерных вооружениях вместо СНВ-III

Маршалл Биллингсли, который в апреле занял пост посланника президента США на переговорах по контролю за вооружениями, намерен в скором времени встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Источник: Reuters

Он будет обсуждать новое предложение США о заключении договора об ограничении ядерных вооружений, в который предлагается включить также и Китай, сообщила The Wall Street Journal.

Этот договор должен прийти на смену договору о стратегических наступательных вооружениях, который в 2010 г. подписали тогдашние президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Договор СНВ-III, вступивший в силу 5 февраля 2011 г., рассчитан на 10 лет, по взаимной договоренности может быть продлен еще на 5 лет. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц.

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Биллингсли и Рябков заканчивают работу над повесткой дня своей встречи, которая может пройти в Вене. «Мы договорились как можно скорее, учитывая ситуацию с вирусом COVID, собраться, чтобы начать переговоры», — сказал WSJ высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа.

В Вашингтоне хотят, чтобы новый договор был более масштабным, чем СНВ-III, и включал три стороны — США, Китай и Россию. По словам американских чиновников, это необходимо, потому что в Белом доме прогнозируют рост ядерного арсенала Китая и России.

Ядерный арсенал Китая гораздо меньше, чем у двух других стран, и Пекин ранее неоднократно заявлял, что не намерен участвовать в трехсторонних соглашениях. Однако, по словам американских чиновников, Биллингсли сказал российским представителям, что им следует помочь усадить китайцев за стол переговоров, пишет WSJ. США также планируют использовать дипломатические рычаги (а, возможно, и экономические, намекнул один чиновник), чтобы сподвигнуть Пекин к дискуссии.

«Я не скажу, что это будет легко. Это нечто новое — трехсторонний договор о контроле за ядерными вооружениями», — сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.

В Вашингтоне также хотят, чтобы новый договор включал все ядерные боеголовки, в том числе те, что находятся на хранении, а также установленные на ракетах малой дальности. Следить за соблюдением такого договора будет гораздо сложнее, чем за ограничением числа межконтинентальных ракет и ракет на подлодках и бомбардировщиках, отмечает WSJ.

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