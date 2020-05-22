WSJ: США хотят заключить с Россией и Китаем договор о ядерных вооружениях вместо СНВ-III

Он будет обсуждать новое предложение США о заключении договора об ограничении ядерных вооружений, в который предлагается включить также и Китай, сообщила The Wall Street Journal.
Этот договор должен прийти на смену договору о стратегических наступательных вооружениях, который в 2010 г. подписали тогдашние президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Договор СНВ-III, вступивший в силу 5 февраля 2011 г., рассчитан на 10 лет, по взаимной договоренности может быть продлен еще на 5 лет. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц.
Биллингсли и Рябков заканчивают работу над повесткой дня своей встречи, которая может пройти в Вене. «Мы договорились как можно скорее, учитывая ситуацию с вирусом COVID, собраться, чтобы начать переговоры», — сказал WSJ высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа.
В Вашингтоне хотят, чтобы новый договор был более масштабным, чем СНВ-III, и включал три стороны — США, Китай и Россию. По словам американских чиновников, это необходимо, потому что в Белом доме прогнозируют рост ядерного арсенала Китая и России.
Ядерный арсенал Китая гораздо меньше, чем у двух других стран, и Пекин ранее неоднократно заявлял, что не намерен участвовать в трехсторонних соглашениях. Однако, по словам американских чиновников, Биллингсли сказал российским представителям, что им следует помочь усадить китайцев за стол переговоров, пишет WSJ. США также планируют использовать дипломатические рычаги (а, возможно, и экономические, намекнул один чиновник), чтобы сподвигнуть Пекин к дискуссии.
«Я не скажу, что это будет легко. Это нечто новое — трехсторонний договор о контроле за ядерными вооружениями», — сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.
В Вашингтоне также хотят, чтобы новый договор включал все ядерные боеголовки, в том числе те, что находятся на хранении, а также установленные на ракетах малой дальности. Следить за соблюдением такого договора будет гораздо сложнее, чем за ограничением числа межконтинентальных ракет и ракет на подлодках и бомбардировщиках, отмечает WSJ.