«Боятся не вируса, а погромов». Американцы скупают бункеры целыми посёлками

Подорвавшая мировую экономику пандемия, безусловно, помогла нажиться определённым видам бизнеса. Начиналось всё с продажи масок, антивирусных препаратов и всевозможных онлайн-курсов. Теперь дошло до «тяжёлой артиллерии» — в дело вступили компании, строящие на заказ бункеры и прочие защитные сооружения. Спрос есть, и немалый.
«Особняк Судного дня» с водопадом и фонтаном
В США выставлен на продажу подземный особняк стоимостью 18 млн долларов. «Особняк Судного дня», как назвала его газета Daily Star, был построен в 1970-е в самый разгар холодной войны. В нём есть всё, что нужно, и даже больше: кухня, пять спален, бассейн, камин и… водопад. В бункере имеются несколько переговорных зон, кинозал, игровая комната с двумя барами. При этом каждая комната оборудована отдельной ванной. Убежище обеспечено генератором электроэнергии и резервуаром, рассчитанным на 4,5 тыс. литров воды.
Есть в бункере и внутренний «дворик» с искусственной лужайкой, где «растут» различные виды деревьев и бьёт фонтан. А из «окон» спален можно любоваться пейзажами — видами гор, долин и лесов. Они автоматически меняют освещение в зависимости от времени суток.
Журналисты сообщают, что в интерьерах бункера использованы лучшие материалы и технологии, какие были доступны 50 лет назад. Но главное — сооружение и сейчас способно обеспечить отличную самоизоляцию своим хозяевам. Компания, продающая недвижимость, предлагает приобрести его тем, кто «хочет безопасно и весело провести время с друзьями, пока на поверхности бушует эпидемия COVID-19».
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Железобетонная самоизоляция
Рынок бункеров и защитных сооружений в США достаточно развит: американцы, выросшие на голливудских фильмах-катастрофах, известны своей любовью к теориям заговора и приверженностью субкультуре выживальщиков (на научном языке это называется сурвивализм). Как пишет ещё одно издание, The Verge, спрос на частные убежища из-за пандемии резко вырос.
Некоторые компании зарабатывают на продаже бункеров по миллиону долларов в день.
Предприниматель Роберт Вичино так описывает покупателей: «Это хорошо образованные люди, которые осведомлены о текущих глобальных событиях и чувствуют ответственность за свои семьи в эти времена, чреватые катастрофой». По словам бизнесмена, его клиенты «боятся не столько коронавируса, сколько уличных беспорядков и погромов, которые могут начаться в любой момент».
В качестве примера издание приводит семейную чету, которая приобрела бункер в коммуне (именно так — в США их строят целыми посёлками), расположенной на территории бывшей военной базы в Южной Дакоте. Супруги, уверенные в том, что конец света уже наступил и пустые полки магазинов тому подтверждение, выложили за подземную недвижимость 35 тыс. долларов. «Приехать сюда и лично побывать в нашем убежище — всё равно что впервые посмотреть на Гранд-Каньон», — говорят они.
Роберт Вичино признаётся, что сейчас у него покупают в среднем по одному бункеру в день, и их осталось ещё около 500. Кроме того, у бизнесмена есть аналогичный посёлок в Европе, только там ценовая категория иная. Убежища стоят по 8 млн долларов, зато в них, помимо пуленепробиваемых стен, есть сауна, тир и бассейн.
В России спрос на «комнаты безопасности»
Как утверждают участники этого специфического рынка, число запросов и заявок на изготовление бункеров и убежищ подскочило более чем на 1000%. Продажи увеличились более чем на 400% и продолжают расти. И не только в США — по всему миру.
По данным Forbes, к американским производителям защитных сооружений всё чаще обращаются клиенты из России. Однако в нашей стране есть свои компании, специализирующиеся на строительстве бункеров. Руководитель одной из них, Данила Андреев, оценивает отечественный рынок весьма скромно — в 200 млн рублей.
Ежегодно, по его словам, строится 30 «комнат безопасности» и 10 бункеров. Но если раньше его фирма сдавала лишь один подобный объект в месяц, то в минувшем апреле поступило аж пять заказов.
Правда, отмечает Андреев, наибольшим спросом у россиян пользуются не бункеры, а именно «комнаты безопасности». Так называют защищённый периметр, который ставят в уже построенном доме, оснащая его герметичными окнами и дверями, автономным энергообеспечением и связью. В обычное время это помещение рекомендуют использовать как спортзал, кальянную или домашний кинотеатр. С приходом «конца света» в нём можно спрятаться всей семьёй и просидеть взаперти не меньше месяца. Такие комнаты оборудуют запасами воды и продуктов, системами видеонаблюдения, вентиляцией и датчиками, замеряющими уровень отравляющих веществ и радиации в воздухе снаружи. Стоимость — от 3 млн рублей. За полноценный бункер под землёй придётся выложить не меньше 10 млн.
Под запросы рынка мигом подстроились стартапы. Южнокорейская компания разработала искусственное окно, имитирующее естественный солнечный свет. Оно может работать в режиме рассвета, сумерек, восхода или заката. Технология позволяет излучать полный спектр естественного освещения, а его угол может либо копировать реальность на протяжении дня, либо меняться в зависимости от заданного сценария. Управление происходит через специальное приложение.
Разработчики надеются, что спрос на «умное» окно будет большим. И не скрывают, что рассчитывают на тех людей, которые намерены пересидеть пандемию коронавируса в собственных бункерах.
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