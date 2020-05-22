11:37 (мск), источник: ТАСС
На Украине отсрочили строительство «Стены» на границе с Россией до 2025 года
КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Украина перенесла на 2025 год завершение проекта по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на
«Реализацию проекта “Стена” планируется перенести еще на четыре года и завершить до 2025 года», — говорится в ответе погранслужбы на запрос украинской общественной организации StateWatch.
Проект «Стена» бывший
По состоянию на середину 2019 года, по данным пограничников, работы, предусмотренные проектом, были выполнены лишь на 30%. Общая ожидаемая стоимость проекта составит 4,1 млрд гривен (около $153 млн по текущему курсу).
В марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возбудили уголовное дело по факту хищения 16,7 млн гривен (около $623 тыс. по текущему курсу) при реализации проекта «Стена». В 2017 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме.
По версии следствия, ряд чиновников Погранслужбы Украины и представителей бизнеса завышали объемы фактически выполненных работ по сравнению с указанным в документах, а также привлекали фиктивные компании для вывода средств, выделенных на строительство. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись. В настоящее время это дело находится на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда Украины.