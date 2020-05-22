Госдума одобрила меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии

Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05 10817
10.05 11012
11.05 11656
12.05 10899
13.05 10028
14.05 9974
15.05 10598
16.05 9200
17.05 9709
18.05 8926
19.05 9263
20.05 8764
21.05 8849
22.05 8894
9.0522.05
Скончалось3 249+150
9.05 104
10.05 88
11.05 94
12.05 107
13.05 96
14.05 93
15.05 113
16.05 119
17.05 94
18.05 91
19.05 115
20.05 135
21.05 127
22.05 150
9.0522.05
Выздоровело99 825+7 144
9.05 5308
10.05 2390
11.05 5495
12.05 3711
13.05 4491
14.05 5527
15.05 4696
16.05 4940
17.05 4207
18.05 2836
19.05 5921
20.05 9262
21.05 7289
22.05 7144
9.0522.05
Инфицировано5 127 125+107 449
9.05 92346
10.05 86842
11.05 78020
12.05 74050
13.05 71982
14.05 97808
15.05 84063
16.05 110128
17.05 93987
18.05 78840
19.05 90218
20.05 94059
21.05 99565
22.05 106949
9.0522.05
Скончалось333 398+4 833
9.05 5338
10.05 4401
11.05 3404
12.05 3641
13.05 5468
14.05 5390
15.05 5122
16.05 5410
17.05 4126
18.05 3360
19.05 3386
20.05 4804
21.05 4789
22.05 4844
9.0522.05
Выздоровело1 964 622+51 519
9.05 40565
10.05 50167
11.05 37641
12.05 44543
13.05 31101
14.05 64151
15.05 31046
16.05 54433
17.05 55665
18.05 40047
19.05 56355
20.05 0
21.05 207557
22.05 51642
9.0522.05
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Источник:Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Законопроекты вступят в силу после того, как их одобрит Совет федерации, подпишет президент и они будут официально опубликованы.
Поддержка граждан:
минимальный размер пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан увеличен до 6752 руб. (сейчас минимальное пособие на первого ребенка составляет 1,5 тыс. руб., на второго и последующих детей — 3 тыс. руб.);
повышается с 6 тыс. руб. до 13,5 тыс. руб. максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска;
пассажир сможет отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд или водный транспорт в случае угрозы или возникновения ЧС, а также при режиме повышенной готовности;
должникам, в отношении которых в период действия моратория на банкротство введена процедура наблюдения или реструктуризации долга, предоставлено право на судебную рассрочку;
единовременные выплаты в 10 тыс. руб. на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет освобождены от взысканий по исполнительным производствам по решениям суда;
самозанятым гражданам предоставлен налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12 130 руб.), который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить до конца этого года.
Поддержка бизнеса и НКО:
пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) смогут досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций (право будет возникать только после отказа арендодателей от снижения платы, при этом обеспечительный платеж арендатору возвращаться не будет);
субъектам МСП, реализующим подакцизные товары, в том числе предприятиям общепита и гостиничного бизнеса с лицензией на алкоголь, разрешено предоставлять финансовую поддержку за счет госбюджета;
операции по безвозмездной передаче имущества НКО, органам госвласти и местного самоуправления для борьбы с коронавирусом освобождены от НДС.
Правительство России получило право:
засчитывать результаты школьных экзаменов в качестве прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ);
определять при эпидемиях или ЧС особенности оказания медицинской помощи, в том числе с применением технологии телемедицины;
устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованного этилового спирта (конфискат можно будет использовать для производства антисептиков).