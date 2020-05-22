Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

«И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения, — сказал господин Путин на совещании по ситуации с коронавирусом.— Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как этого хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она
По его словам, если неделю назад темп прироста новых случаев по России был 5,9%, то сегодня он составляет 3,5%.
Президент при этом отметил, что это происходит на фоне постоянного увеличения числа проведенных тестов.
О стабилизации ситуации накануне также говорил
Напомним, Россия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом после США. В стране выявлено более 326 тыс. случаев. За последние сутки прирост составил 8894 человека.
За все время подтверждено 3249 смертельных случаев, выздоровели более 99,8 тыс. 20 мая число вылечившихся за сутки впервые превысило число заболевших.