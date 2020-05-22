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15:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется». По его словам, такую оценку дают эксперты.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
9.0522.05
Скончалось3 249+150
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
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Выздоровело99 825+7 144
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10.05
2390
11.05
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12.05
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13.05
4491
14.05
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16.05
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19.05
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7289
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Инфицировано5 127 125+107 449
9.05
92346
10.05
86842
11.05
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12.05
74050
13.05
71982
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16.05
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Скончалось333 398+4 833
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Выздоровело1 964 622+51 519
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40565
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13.05
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64151
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Источник: Пресс-служба Президента России

«И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения, — сказал господин Путин на совещании по ситуации с коронавирусом.— Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как этого хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть».

По его словам, если неделю назад темп прироста новых случаев по России был 5,9%, то сегодня он составляет 3,5%.

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Президент при этом отметил, что это происходит на фоне постоянного увеличения числа проведенных тестов.

О стабилизации ситуации накануне также говорил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в России можно постепенно снимать ограничения.

Напомним, Россия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом после США. В стране выявлено более 326 тыс. случаев. За последние сутки прирост составил 8894 человека.

За все время подтверждено 3249 смертельных случаев, выздоровели более 99,8 тыс. 20 мая число вылечившихся за сутки впервые превысило число заболевших.

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