Попова заявила, что распространение коронавируса в России вышло на плато

«Нам удалось срезать пик эпидемии. Заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах <…> была одной из самых низких в мире», — сказала она.
Популяционные исследования на иммунитет к новой коронавирусной инфекции начнутся в России в конце июня, заявила глава Роспотребнадзора.
«Начинаем мы эту работу (исследования — прим. ТАСС) в третьей декаде июня для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить», — сказала Попова.
Доля бессимптомных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России достигла 45% против 15% в марте, сообщила Анна Попова.
«Число инфицированных без симптомов растет. И если в марте это было 15%, то сегодня — 45%.
Анна Попова также сообщила, что около 20% выявленных пациентов с коронавирусом сейчас госпитализируют в России против 60% месяцем ранее.
«Еще одна характеристика эпидпроцесса — процент госпитализации в удельном весе от зарегистрированных инфицированных. Месяц назад почти 60% от выявленных попадали в стационар, сегодня удельный вес составляет около 20%», — сказала она.
В России на 100 тыс. населения сейчас проводятся 180 тестов на коронавирус в день, это в 25 раз больше, чем в марте.