Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
На Индию и Бангладеш обрушился суперураган (фото)Порывы ветра достигали 265 км/ч
Фоторепортажи
5050 лучших фото о самоизоляции
14От войны до войны
17:18 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко считает, что Россия не желает сотрудничать с Белоруссией в сфере ракетостроения

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не хочет сотрудничать с республикой в сфере ракетостроения. С таким заявлением он выступил в пятницу, посетив оборонное предприятие НПООО «ОКБ ТСП», сообщает пресс-служба президента.

Источник: AP 2020

Ему доложили, что к сентябрю в республике должен появиться первый опытный образец собственной ракеты, способной поражать цели на дальности до 300 км. При этом, как проинформировали главу государства, российская сторона «пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний», утверждается в сообщении на официальном сайте белорусского президента.

«Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, [еще и] и полигон не предоставляет», — сказал Лукашенко.

Читайте также
Большой восточный брат

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, для испытания новой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии.

В прошлом году белорусская армия начала получать модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Полонез», созданную белорусскими специалистами. Модернизированный «Полонез» отличается увеличенной до 300 км дальностью стрельбы и более высокой долей комплектующих белорусского производства, он также может применять тактическую ракету.

В настоящее время в РСЗО «Полонез» используется ракета китайского производства. Ранее Лукашенко заявлял, что Минск развивает ВТС с Китаем из-за трудностей, которые возникают с закупкой комплектующих для вооружений в России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "В США на нас обиделись. Упорно не хотят признавать, что наши технологии — лучшие в мире"
Когда доходит до главврачей, человеку говорят: "Пикнешь — сразу на выход"
Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса осенью
Ученые выяснили опасность изоляции для здоровья
Под угрозой отравления мышьяком оказались до 220 млн человек
Голикова предупредила об увеличении смертности в мае
Российская медсестра в бикини стала мировой звездой
Буланова рассказала, чем займется после завершения самоизоляции
Новые цены: что подорожает после пандемии коронавируса
Здоровье
Новая надежда: могут ли антикоагулянты спасти жизнь при COVID-19? Вот что об этом говорит наука и что это значит лично для вас.
Hi-Tech
Как защитить свой смартфон от мошенников Цифровой век требует ответственного обращения с гаджетами
Горячие темы на Авто
Наши медсёстры самые медсёстерные сёстры в мире 122
Нас не сломить! 117
хте этот гламурный,Пи..терски Пи..гуль ? 84
ни девок,ни пива,ни ПЯТНИЦЫ... 69
Кино
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века» Актриса показала кадры в образе своей героини из нового сериала
Новости партнеров
"Лед-2" и "Стрельцов" станут последними фильмами, в которых снимется Петров
Даже фанаты Монро такой ее не видели: 5 редких фото
Только внимательные увидели эту странность в "Джентльменах удачи"
Мир простился с 40-летней актрисой и ведущей X Factor
Популярные темы на «Детях»
Негативное отношение к домохозяйкам. 330
В тысячный раз про море 287
Хочу отдохнуть от ребенка 154
Ой, злая я)) 105
Леди
Ирина Пегова восхитила поклонников ярким образом Звезду сравнили с Малефисентой.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь