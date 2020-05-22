Голикова предупредила об увеличении смертности в мае

«Мы пытаемся спасти максимальное количество пациентов, но болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом. Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам говорит о том, что серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — сказала госпожа Голикова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о
Ранее увеличение смертности от коронавируса прогнозировал мэр Москвы Сергей Собянин. Премьер Михаил Мишустин при этом заявил, что Россия, предположительно, начала проходить пик нагрузки на систему здравоохранения, а ситуация с коронавирусом стала стабилизироваться. По его словам, постепенно можно будет снимать ограничения. О стабилизации ситуации с коронавирусом сегодня, 22 мая, заявил и президент РФ Владимир Путин.
Напомним, за минувшие сутки в России зафиксирован антирекорд по числу погибших от коронавируса — умерли 150 пациентов с COVID-19, общее число погибших достигло 3249 человек.
Всего в стране за день зарегистрировано 8894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 326 448, выздоровели почти 100 тыс. человек.