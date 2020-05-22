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16:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова предупредила об увеличении смертности в мае

Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, официальные данные по причинам смертности за апрель будут получены 29 мая. В России за апрель, по официальным данным, от коронавируса умерли 1145 человек, а с начала мая — 2080.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
9.0522.05
Скончалось3 249+150
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
9.0522.05
Выздоровело99 825+7 144
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
9.0522.05
Инфицировано5 128 492+106 631
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
9.0522.05
Скончалось333 489+4 850
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
9.0522.05
Выздоровело1 966 135+52 428
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
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0
21.05
207557
22.05
51642
9.0522.05
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Источник: РИА "Новости"

«Мы пытаемся спасти максимальное количество пациентов, но болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом. Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам говорит о том, что серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — сказала госпожа Голикова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Она отметила, что ситуация со смертностью от коронавируса в России никогда не скрывалась. В отличие от других стран, в России, по словам Татьяны Голиковой, оформляется в 100% случаях медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти.

Вице-премьер отметила, что в целом система здравоохранения РФ смогла выдержать испытание и адекватно отреагировать на вызов.

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Ранее увеличение смертности от коронавируса прогнозировал мэр Москвы Сергей Собянин. Премьер Михаил Мишустин при этом заявил, что Россия, предположительно, начала проходить пик нагрузки на систему здравоохранения, а ситуация с коронавирусом стала стабилизироваться. По его словам, постепенно можно будет снимать ограничения. О стабилизации ситуации с коронавирусом сегодня, 22 мая, заявил и президент РФ Владимир Путин.

Напомним, за минувшие сутки в России зафиксирован антирекорд по числу погибших от коронавируса — умерли 150 пациентов с COVID-19, общее число погибших достигло 3249 человек.

Всего в стране за день зарегистрировано 8894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 326 448, выздоровели почти 100 тыс. человек.

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