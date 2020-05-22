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16:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса осенью

С октября по ноябрь в России возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19, заявил президент Владимир Путин.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
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11012
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9200
17.05
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18.05
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Скончалось3 249+150
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Выздоровело99 825+7 144
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Инфицировано5 128 492+106 631
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10.05
86842
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Скончалось333 489+4 850
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Выздоровело1 966 135+52 428
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Источник: РИА "Новости"

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты, здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью», — сказал президент на совещании по вопросам борьбы с COVID-19 в стране.

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Ранее Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По его словам, сегодня темп прироста новых случаев по России составляет 3,5% против 5,9% неделю назад.

По последним данным, в России подтверждены более 326 тыс. случаев заражения. Суточный прирост составил 8894 человека. За последние сутки умерло рекордные число больных — 150.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила об увеличении смертности в мае. Сейчас число жертв пандемии в России достигло 3,2 тыс.

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