16:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса осенью
С октября по ноябрь в России возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19, заявил президент Владимир Путин.
«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты, здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью», — сказал президент на совещании по вопросам борьбы с COVID-19 в стране.
Ранее Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По его словам, сегодня темп прироста новых случаев по России составляет 3,5% против 5,9% неделю назад.
По последним данным, в России подтверждены более 326 тыс. случаев заражения. Суточный прирост составил 8894 человека. За последние сутки умерло рекордные число больных — 150.
Ранее