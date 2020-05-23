Как Бразилия вышла в лидеры по жертвам COVID и какую роль сыграл в этом ее президент

Распространение болезни не только поставило систему здравоохранения на грань коллапса, но и усугубило политический кризис в стране, управляемой едва ли не главным мировым
Коронавирус пришел в Южную Америку позже, чем в другие регионы. Так, в крупнейшем бразильском городе
В стране по состоянию на пятницу было зафиксировано более 310 тыс. инфицированных и более 20 тыс. смертей от коронавируса (этот показатель практически удвоился за последние 12 дней). Первенство Бразилия уступает только США и России с показателями в 1,6 млн и 335 тыс. случаев соответственно. Но среди экспертов все чаще высказываются опасения, что реальное число заболевших в латиноамериканской стране в разы выше. Так, журналисты газеты El Pais обратили внимание на подозрительно высокий процент смертности от коронавируса в Бразилии и то, что в стране ежедневно проводится относительно мало тестов.
Система здравоохранения в Бразилии уже близка к коллапсу: в палатах интенсивной терапии
Как сообщил на этой неделе президент США Дональд Трамп, учитывая негативную динамику развития ситуации в Бразилии, Вашингтон рассматривает возможность введения запрета на сообщение с этой латиноамериканской страной.
Между тем президент Бразилии Жаир Болсонару, которого СМИ давно прозвали «бразильским Трампом»,
По этой причине политик за последний месяц распрощался с двумя министрами здравоохранения — Энрики Мандеттой и Нелсоном Тейшем, которые критиковали подходы президента к проблеме. Разногласия возникли в том числе
По словам директора Ибероамериканского института (Москва) Висенте Барриентоса, решение не вводить карантин на общенациональном уровне объясняется в первую очередь экономическими причинами: в случае такого шага президенту пришлось бы «предоставить гражданам весомую экономическую помощь». «Из-за того что экономическая ситуация и так неблагоприятна, он решил от этого воздержаться», — отметил в разговоре с «Ъ» эксперт.
Между тем на региональном уровне власти проявляют самостоятельность. Еще в апреле 24 из 27 губернаторов страны использовали свои полномочия, чтобы ввести карантинные меры вопреки мнению президента. Тогда же в стране активизировались сторонники Жаира Болсонару: противники введения карантина вышли на демонстрации и к тому же потребовали «военного вмешательства во главе с Болсонару». Частично требование было выполнено: после отставки Нелсона Тейша, который не продержался на своем посту и месяца, Минздрав временно взяли под контроль военные.
В конце апреля в отставку подал еще и министр юстиции страны Сержиу Мору, который обвинил Жаира Болсонару во вмешательстве в работу правоохранительных органов страны, а именно в воспрепятствовании расследованию уголовных дел, фигурантами которых выступают сыновья президента. Тогда же Верховный суд начал расследование: если вина президента будет доказана, он может лишиться своего поста посредством процедуры импичмента.
В минувший четверг ситуация обострилась еще больше: семь оппозиционных партий и более 400 организаций направили в Палату депутатов совместное прошение о вынесении президенту импичмента. По их мнению, глава государства «ведет Бразилию и большинство населения к трагедии»: он занял безответственную позицию во время пандемии, посягает на демократические устои и совершил еще ряд должностных преступлений.
«Оппозиция уверена, что импичмент Жаира Болсонару не за горами. Противники считают президента человеком, имеющим пробелы в образовании, которые не позволяют ему мыслить стратегически. Такое впечатление, что он работает как пожарный и одновременно воюет со всеми, — заявил “Ъ” Висенте Барриентос.— Между тем президента как бывшего военного поддерживает военная элита (хотя и не вся). А среди простого народа он
Марина Коваленко