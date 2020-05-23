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12:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Как Бразилия вышла в лидеры по жертвам COVID и какую роль сыграл в этом ее президент

Эпицентр пандемии коронавируса на уходящей неделе окончательно переместился в Западное полушарие. Наиболее тревожная ситуация в Бразилии, которая вышла на третье место по числу зараженных и теперь уступает лишь США и России. При этом эксперты предупреждают: 19 из 20 случаев заражения в крупнейшей стране Латинской Америки не попадают в официальную статистику.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
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20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
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10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 229 441+107 802
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось338 480+5 157
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
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10.0523.05
Выздоровело2 068 174+106 888
10.05
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11.05
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12.05
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13.05
31101
14.05
64151
15.05
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16.05
54433
17.05
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18.05
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19.05
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21.05
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22.05
51642
23.05
107351
10.0523.05
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Источник: Reuters

Распространение болезни не только поставило систему здравоохранения на грань коллапса, но и усугубило политический кризис в стране, управляемой едва ли не главным мировым COVID-диссидентом — президентом Жаиром Болсонару, который считает коронавирус «легким гриппом». Теперь Болсонару может грозить импичмент.

Коронавирус пришел в Южную Америку позже, чем в другие регионы. Так, в крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу первый случай заражения был зафиксирован лишь в конце февраля. Теперь же, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Южная Америка — новый эпицентр пандемии. На материк пришлось примерно 30% всех заболевших на этой неделе, в то время как на Европу и США — по 20%.

В тройку лидеров вышла Бразилия — именно там выявлена половина случаев заболевания в регионе.

В стране по состоянию на пятницу было зафиксировано более 310 тыс. инфицированных и более 20 тыс. смертей от коронавируса (этот показатель практически удвоился за последние 12 дней). Первенство Бразилия уступает только США и России с показателями в 1,6 млн и 335 тыс. случаев соответственно. Но среди экспертов все чаще высказываются опасения, что реальное число заболевших в латиноамериканской стране в разы выше. Так, журналисты газеты El Pais обратили внимание на подозрительно высокий процент смертности от коронавируса в Бразилии и то, что в стране ежедневно проводится относительно мало тестов.

Используя методику Лондонской школы гигиены и тропической медицины, журналисты пришли к выводу: 19 из 20 зараженных не входят в официальную статистику, и в реальности может идти речь примерно о 3,7 млн заболевших бразильцев.

Система здравоохранения в Бразилии уже близка к коллапсу: в палатах интенсивной терапии Сан-Паулу практически не осталось мест, а городские больницы заполнены на 75%. В мэрии предупреждают, что перегруженная система здравоохранения продержится максимум две недели. Серьезная нехватка коек в реанимации наблюдается и в штате Рио-де-Жанейро. В городе Манаус в бассейне Амазонки больницы были переполнены настолько, что умерших приходилось хоронить в общих могилах.

Источник: Reuters

Как сообщил на этой неделе президент США Дональд Трамп, учитывая негативную динамику развития ситуации в Бразилии, Вашингтон рассматривает возможность введения запрета на сообщение с этой латиноамериканской страной.

Между тем президент Бразилии Жаир Болсонару, которого СМИ давно прозвали «бразильским Трампом», по-прежнему остается одним из немногих мировых лидеров, отрицающих угрозу коронавируса. Рекомендации ВОЗ, в том числе по принятию мер социального дистанцирования, бразильский лидер игнорирует. В прошлое воскресенье, например, он встретился со своими сторонниками, которые решили сделать (и беспрепятственно сделали) с ним фотографии. А две недели назад Болсонару объявил о том, что собирается устроить барбекю-вечеринку, на которой будут присутствовать около трех десятков человек.

По мнению Жаира Болсонару, экономический ущерб куда более опасен, чем сама пандемия.
Источник: Reuters

По этой причине политик за последний месяц распрощался с двумя министрами здравоохранения — Энрики Мандеттой и Нелсоном Тейшем, которые критиковали подходы президента к проблеме. Разногласия возникли в том числе из-за методов лечения заболевания: Болсонару активно пропагандирует использование для борьбы с COVID-19 гидроксихлорохина — лекарства, которое применяется для лечения малярии. Того самого, в использовании которого признался и Дональд Трамп. Исследования, однако, продемонстрировали: препарат не только малоэффективен, но даже может нанести вред.

По словам директора Ибероамериканского института (Москва) Висенте Барриентоса, решение не вводить карантин на общенациональном уровне объясняется в первую очередь экономическими причинами: в случае такого шага президенту пришлось бы «предоставить гражданам весомую экономическую помощь». «Из-за того что экономическая ситуация и так неблагоприятна, он решил от этого воздержаться», — отметил в разговоре с «Ъ» эксперт.

Между тем на региональном уровне власти проявляют самостоятельность. Еще в апреле 24 из 27 губернаторов страны использовали свои полномочия, чтобы ввести карантинные меры вопреки мнению президента. Тогда же в стране активизировались сторонники Жаира Болсонару: противники введения карантина вышли на демонстрации и к тому же потребовали «военного вмешательства во главе с Болсонару». Частично требование было выполнено: после отставки Нелсона Тейша, который не продержался на своем посту и месяца, Минздрав временно взяли под контроль военные.

Бразилия сейчас переживает не только кризис системы здравоохранения, но и политический кризис.

В конце апреля в отставку подал еще и министр юстиции страны Сержиу Мору, который обвинил Жаира Болсонару во вмешательстве в работу правоохранительных органов страны, а именно в воспрепятствовании расследованию уголовных дел, фигурантами которых выступают сыновья президента. Тогда же Верховный суд начал расследование: если вина президента будет доказана, он может лишиться своего поста посредством процедуры импичмента.

Опрос, проведенный социологическим центром Datafolha в конце апреля, продемонстрировал, что мнения бразильцев разделились: 45% выступили за импичмент и 48% против.
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В минувший четверг ситуация обострилась еще больше: семь оппозиционных партий и более 400 организаций направили в Палату депутатов совместное прошение о вынесении президенту импичмента. По их мнению, глава государства «ведет Бразилию и большинство населения к трагедии»: он занял безответственную позицию во время пандемии, посягает на демократические устои и совершил еще ряд должностных преступлений.

«Оппозиция уверена, что импичмент Жаира Болсонару не за горами. Противники считают президента человеком, имеющим пробелы в образовании, которые не позволяют ему мыслить стратегически. Такое впечатление, что он работает как пожарный и одновременно воюет со всеми, — заявил “Ъ” Висенте Барриентос.— Между тем президента как бывшего военного поддерживает военная элита (хотя и не вся). А среди простого народа он по-прежнему пользуется огромной популярностью».

Марина Коваленко

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