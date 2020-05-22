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21:29 (мск), источник: Lenta.Ru

НАТО назвала условия возвращения США к договору об открытом небе

НАТО считает, что условие для возвращения США к выполнению Договора по открытому небу (ДОН) — снятие Россией ограничений на наблюдательные полеты в определенных областях страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление альянса.

Источник: Reuters

В заявлении поддерживается точка зрения США на ДОН, согласно которой РФ не полностью следует условиям договора. Российскому государству предлагается отменить «ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией», чтобы договор сохранился и после того, как из него в одностороннем порядке выйдут США.

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Ранее 22 мая стало известно о совместном заявлении глав МИД Евросоюза по поводу решения США выйти из соглашений ДОН. В коммюнике подписались Франция, Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция. В нем говорилось, что Евросоюз сожалеет о решении Вашингтона, хотя и понимает озабоченность американской стороны в связи с нарушениями договора со стороны России.

МИД России получил от США уведомление о решении по ДОН. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, претензии Вашингтона к Москве ни на чем не основаны. Россия же привержена ДОН и будет работать над его сохранением, отметил замминистра.

22 мая США заявили о выходе из Договора по открытому небу. Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что решение вступает в силу через шесть месяцев начиная с пятницы, 22 мая.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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