Демократы потребовали от Трампа объяснений из-за отправки аппаратов ИВЛ в Россию

«Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы предоставляете России крайне важные, необходимые для спасения жизней людей аппараты ИВЛ, в то время, когда они срочно нужны здесь, в Соединенных Штатах, для борьбы с кризисом коронавируса и спасения жизней американцев», — говорится в письме.
Подписанты письма, в числе которых демократы Каролин Б. Малони, Элиот Энгел, Нита Лоуви, Джеймс Клиберн и Стивен Линч, указывают, что средства американских налогоплательщиков, на которые аппараты ИВЛ были куплены и доставлены за границу, не могут и не должны использоваться для получения политической выгоды.
Они потребовали от Трампа до 4 июня предоставить в Конгресс информацию, касающуюся процесса оценки необходимости медицинских поставок в другие страны и финансирования этих поставок.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что за последние месяцы в США было настолько хорошо налажено производство аппаратов ИВЛ, что их теперь вполне можно поставлять за границу — без ущерба для американских пациентов.
21 мая самолет ВВС США доставил в московский аэропорт Внуково первую партию американских аппаратов ИВЛ — 50 штук из 200 запланированных. Помощь, по сообщению посольства США в РФ, оказана безвозмездно. Распределять американские аппараты в России будет Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова.
В начале апреля Россия также отправила в США гуманитарный груз с медицинскими масками и медицинским оборудованием, в том числе и аппараты ИВЛ «Авента-М», однако их развертывание было приостановлено после двух пожаров в больницах Москвы и Петербурга.