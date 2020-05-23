Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Развитие болезни Паркинсона затормозили с помощью стволовых клеток Клетки кожи, пересаженные в головной мозг больного с болезнью Паркинсона, привели к прорыву в лечении
Фоторепортажи
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
5050 лучших фото о самоизоляции
02:30 (мск), источник: Интерфакс

Демократы потребовали от Трампа объяснений из-за отправки аппаратов ИВЛ в Россию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU — Группа демократов в Палате представителей США направила письмо президенту Дональду Трампу с требованием детально объяснить причины его решения направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках пакета помощи на 5,6 миллионов долларов другим странам во время пандемии коронавируса, пишет The Hill.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:20 MSK, 23.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
9.0522.05
Скончалось3 249+150
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
9.0522.05
Выздоровело99 825+7 144
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
9.0522.05
Инфицировано5 205 131+107 187
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
9.0522.05
Скончалось337 534+5 109
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
9.0522.05
Выздоровело2 054 103+107 791
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
9.0522.05
Идёт загрузка
Источник: Reuters

«Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы предоставляете России крайне важные, необходимые для спасения жизней людей аппараты ИВЛ, в то время, когда они срочно нужны здесь, в Соединенных Штатах, для борьбы с кризисом коронавируса и спасения жизней американцев», — говорится в письме.

Подписанты письма, в числе которых демократы Каролин Б. Малони, Элиот Энгел, Нита Лоуви, Джеймс Клиберн и Стивен Линч, указывают, что средства американских налогоплательщиков, на которые аппараты ИВЛ были куплены и доставлены за границу, не могут и не должны использоваться для получения политической выгоды.

Читайте также
США приостановили развертывание поставленных Россией аппаратов ИВЛ

Они потребовали от Трампа до 4 июня предоставить в Конгресс информацию, касающуюся процесса оценки необходимости медицинских поставок в другие страны и финансирования этих поставок.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что за последние месяцы в США было настолько хорошо налажено производство аппаратов ИВЛ, что их теперь вполне можно поставлять за границу — без ущерба для американских пациентов.

21 мая самолет ВВС США доставил в московский аэропорт Внуково первую партию американских аппаратов ИВЛ — 50 штук из 200 запланированных. Помощь, по сообщению посольства США в РФ, оказана безвозмездно. Распределять американские аппараты в России будет Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова.

В начале апреля Россия также отправила в США гуманитарный груз с медицинскими масками и медицинским оборудованием, в том числе и аппараты ИВЛ «Авента-М», однако их развертывание было приостановлено после двух пожаров в больницах Москвы и Петербурга.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 22 мая
Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса осенью
В России выявили еще 8 894 случая COVID-19
В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 22 мая
Раскрыты новые осложнения коронавируса
В Северодвинске произошла вспышка COVID-19
Павел Гусев удивился выпаду со стороны Никиты Михалкова
Появилось видео с места пожара в российской больнице
Буланова рассказала, чем займется после завершения самоизоляции
Здоровье
Новая надежда: могут ли антикоагулянты спасти жизнь при COVID-19? Вот что об этом говорит наука и что это значит лично для вас.
Hi-Tech
Что происходит на AliExpress. Цены рухнули Полезно и недорого.
Авто
Японцы сделают Toyota Venza спортивнее Компания Artisan Spirits представила агрессивный обвес для кроссовера
Кино
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века» Актриса показала кадры в образе своей героини из нового сериала
Новости партнеров
Хватит врать о России
Тебе положены выплаты на каждого ребёнка – узнай новые решения Президента
Президент назвал главный итог режима самоизоляции в России
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Gnezdo.ru
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Сулейман покорил мир. А глянь на жену
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Самые свежие вести о состоянии Надежды Бабкиной
Леди
Алла Пугачева в узких джинсах устроила дефиле для мужа Примадонна пококетничала с супругом на камеру.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь