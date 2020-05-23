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07:47 (мск), источник: Газета.Ру

В Совфеде предложили выделять россиянам с коронавирусом жилье для самоизоляции

Сенаторы работают над проектом закона, который позволит обеспечивать жильем из маневреннего фонда граждан с выявленным коронавирусом для самоизоляции во время пандемии.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 23.05
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Источник: Reuters

Сенаторы работают над проектом закона, который позволит обеспечивать жильем из маневреннего фонда граждан с выявленным коронавирусом для самоизоляции во время пандемии. Об этом рассказал ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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Соответствующее изменения предлагается внести в ст. 106 Жилищного кодекса России в случае негативной санитарно- эпидемиологической ситуации в стране (эпидемии, пандемии, режима ЧС и т.д).

Таким образом, прибывающие из других государств и территорий, где отмечены соответствующие заболевания, россияне смогут заключать договора найма жилого помещения.

«[Появится] возможность по обеспечению зараженных лиц, больных, жилыми помещениями для соблюдения режима необходимой самоизоляции, не создавая рисков для здоровья членов их семей и близких лиц», — добавили в Совфеде.

По словам Клишаса, в скором времени документ должны вынести на рассмотрение парламента.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в России выявлено боле 326 тыс. заболевших.

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