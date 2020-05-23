На Украине суд вынес приговор за пропаганду войны

«По публичному обвинению прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины — по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Суд установил, что в 2015—2016 годах 28-летняя жительница города Покровска распространяла в социальной сети «Вконтакте» текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, что нарушает конституцию Украины.
«Приговор суда — 3 года и 3 месяца лишения свободы с испытательным сроком на 1 год», — добавили в прокуратуре.