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09:45 (мск), источник: РИА Новости

На Украине суд вынес приговор за пропаганду войны

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Украинский суд впервые с начала вооруженного конфликта на Донбассе вынес обвинительный приговор за пропаганду войны, местная 28-летняя жительница получила три года лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления прокуратуры.

Источник: Reuters

«По публичному обвинению прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины — по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Суд установил, что в 2015—2016 годах 28-летняя жительница города Покровска распространяла в социальной сети «Вконтакте» текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, что нарушает конституцию Украины.

«Приговор суда — 3 года и 3 месяца лишения свободы с испытательным сроком на 1 год», — добавили в прокуратуре.

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