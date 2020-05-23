МВД РФ продлит автоматически на 93 дня патенты для мигрантов сроком действия до 15 июня

«В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 дня. Производить
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с ним в течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных граждан, у которых он истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года, приостановлено до окончания указанного 90-дневного периода.
В соответствии с документом иностранным гражданам в эти три месяца не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в России, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроки действия разрешений на работу, патентов и иных разрешительных документов.