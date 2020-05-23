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10:39 (мск), источник: ТАСС

МВД РФ продлит автоматически на 93 дня патенты для мигрантов сроком действия до 15 июня

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. МВД России автоматически продлит на 93 дня действие рабочих патентов сроком действия до 15 июня для трудовых мигрантов, оплата за продление не предусмотрена. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-центре МВД.

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Инфицировано335 882+9 434
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Выздоровело107 936+8 111
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Выздоровело2 067 574+106 288
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Источник: РИА "Новости"

«В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 дня. Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, иностранные граждане, которые не имеют патента, могут осуществлять трудовую деятельность в указанный период без его оформления.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с ним в течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных граждан, у которых он истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года, приостановлено до окончания указанного 90-дневного периода.

В соответствии с документом иностранным гражданам в эти три месяца не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в России, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроки действия разрешений на работу, патентов и иных разрешительных документов.

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