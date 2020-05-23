12:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Правительство одобрило ряд антивирусных мер поддержки
Правительство России одобрило ряд мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса. Список решений опубликован на сайте правительства.
В частности, правительство одобрило:
Накануне президент России Владимир Путин поручил подготовить новые рекомендации по преодолению последствий пандемии коронавируса и восстановлению экономики страны. Помимо этого, правительство работает над единым планом восстановления экономики страны, он будет предоставлен к 1 июня.