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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство одобрило ряд антивирусных мер поддержки

Правительство России одобрило ряд мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса. Список решений опубликован на сайте правительства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
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119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 225 916+104 277
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
9.0522.05
Скончалось338 431+5 108
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
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13.05
5468
14.05
5390
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5122
16.05
5410
17.05
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19.05
3386
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4789
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9.0522.05
Выздоровело2 067 574+106 288
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
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18.05
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22.05
51642
9.0522.05
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Источник: AP 2020

В частности, правительство одобрило:

  • ежемесячные и единовременные выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
  • выделение дотаций для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты регионов на фоне коронавируса.
  • выделение 12 млрд руб. на увеличение обеспечения нацпроекта по малому и среднему предпринимательству.
  • выделение средств для единовременных страховых выплат отдельным категориям медицинских работников.
  • выделение средств из резервного фонда для минимизации последствий коронавируса, а также стимулирования спроса в автомобильной отрасли.

Накануне президент России Владимир Путин поручил подготовить новые рекомендации по преодолению последствий пандемии коронавируса и восстановлению экономики страны. Помимо этого, правительство работает над единым планом восстановления экономики страны, он будет предоставлен к 1 июня.

Справка
Путин объявил о новых мерах поддержки россиянПрезидент России Владимир Путин сообщил о принятии нового пакета мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса
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