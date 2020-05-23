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15:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Документ разрешает использовать почту и электронное голосование на выборах всех уровней и референдумах. Также устанавливается возможность сбора подписей избирателей с использованием портала госуслуг.

Кроме того, закон разрешает отложить выборы губернатора при режиме ЧС.

Госдума приняла закон 13 мая, Совет федерации — 20-го.

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