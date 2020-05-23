15:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования. Документ опубликован на официальном
Документ разрешает использовать почту и электронное голосование на выборах всех уровней и референдумах. Также устанавливается возможность сбора подписей избирателей с использованием портала госуслуг.
Кроме того, закон разрешает отложить выборы губернатора при режиме ЧС.
Госдума приняла закон 13 мая, Совет федерации — 20-го.