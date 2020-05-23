Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

Это будет самый продолжительный траур в истории демократической Испании.
«Я объявляю вам, что с июля въезд иностранных туристов в Испанию возобновится на условиях безопасности», — заявил господин Санчес на пресс-конференции в субботу (цитата по AFP).
Он подчеркнул, что туризм необходим Испании, а для туризма нужна безопасность на фоне пандемии COVID-19.
В связи с этим власти страны намерены гарантировать, что туристы не подвергнутся риску заражения и вместе с тем сами не окажутся распространителями коронавируса. Ранее о намерении открыть границы с 3 июня объявили власти Италии.
По данным американского Института Джонса Хопкинса, в Испании выявлено 234,8 тыс. случаев заболевания. Умерли 28,6 тыс. человек, выздоровели — 150,3 тыс. человек. С 2 мая власти страны начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры.
Из-за коронавируса туризм в странах Евросоюза сократился примерно до 10% от прежнего объема, сообщил исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер. По его словам, ЕС выделит €375 млрд на восстановление туристической отрасли после пандемии.