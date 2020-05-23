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17:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов, заявил глава правительства страны Педро Санчес. Он также сообщил, что с 26 мая будет объявлен десятидневный общенациональный траур по жертвам пандемии коронавируса COVID-19.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 23.05
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Источник: AFP 2020

Это будет самый продолжительный траур в истории демократической Испании.

«Я объявляю вам, что с июля въезд иностранных туристов в Испанию возобновится на условиях безопасности», — заявил господин Санчес на пресс-конференции в субботу (цитата по AFP).

Он подчеркнул, что туризм необходим Испании, а для туризма нужна безопасность на фоне пандемии COVID-19.

В связи с этим власти страны намерены гарантировать, что туристы не подвергнутся риску заражения и вместе с тем сами не окажутся распространителями коронавируса. Ранее о намерении открыть границы с 3 июня объявили власти Италии.

По данным американского Института Джонса Хопкинса, в Испании выявлено 234,8 тыс. случаев заболевания. Умерли 28,6 тыс. человек, выздоровели — 150,3 тыс. человек. С 2 мая власти страны начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры.

Из-за коронавируса туризм в странах Евросоюза сократился примерно до 10% от прежнего объема, сообщил исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер. По его словам, ЕС выделит €375 млрд на восстановление туристической отрасли после пандемии.

Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
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