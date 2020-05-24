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04:26 (мск), источник: Lenta.Ru

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников. Видеозапись опубликована на YouTube-канале USNI News Video.

Источник: AFP 2020

На кадрах видно корабль, на носу которого разместили установку. Также на видео показали сам лазер (яркий луч), который направлен вдоль поверхности воды. После этого беспилотный летательный аппарат загорается.

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Испытания проходили 16 мая на борту десантно-транспортного корабля USS Portland неподалеку от базы Перл-Харбор. Командование американского Тихоокеанского флота уточнило, что военные испытали так называемую систему твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator).

В апреле 2019 года ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.

Президент России Владимир Путин объявил о разработке боевого лазерного комплекса в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности».

В октябре 2018 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях».

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