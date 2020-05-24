Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

«При этом в рамках Договора по открытому небу мы не могли добиться возможности осуществить облет Калининградской области», — заявил Роберт О’Брайен. Большая часть интервью была посвящена причинам выхода США из Договора по открытому небу (ДОН).
«Калининград мог из-за своего географического расположения стать торговым хабом, центром туризма и социальных контактов между Россией и Западной Европой», — сказал Роберт О’Брайен.
К сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами. Вся ситуация в Калининградской области является упущенным шансом для России и Европы, и это действительно прискорбно.
Между тем, его слова о том, что российские власти не давали США или иным странам право инспекций этого региона в рамках Договора по открытому небу не соответствуют действительности. Так, например в марте американцы в составе облетной группы с участием инспекторов из Эстонии и Литвы осуществили очередной, и далеко не первый наблюдательный полет над Калининградской областью.
При этом российские власти впервые после нескольких лет безрезультатных споров пошли США навстречу по одной из их основных претензий: о введении лимита в 500 км в отношении полетов над этим регионом. Лимит для инспекций этого региона Россия ввела после того, как ряд западных стран, в частности Польша, значительную часть разрешенной дальности полета использовали именно для наблюдения за Калининградской областью.
«Чтобы наши партнеры смогли, как они того хотят, заснять каждый метр этого региона, нам приходилось на длительное время перекрывать все регулярное гражданское и коммерческое воздушное движение там, что создавало серьезные трудности», — пояснял ранее один из собеседников «Ъ» в госструктурах РФ. В марте российские власти все же разрешили иностранным инспекторам выйти за эти ограничения и, по информации «Ъ», были готовы обсуждать с партнерами более гибкую схему.