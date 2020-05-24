Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина в стране

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов об “отрицательной динамике” в России. На этот раз объектом махинаций стал “рейтинг” президента Владимира Путина», — отметили дипломаты.
«Редакция Bloomberg продолжает демонстрировать полное неуважение к своим читателям. Наверное, надеется, что они не станут проверять первоисточники и не найдут реальный уровень доверия — 67,9%», — подчеркнули в посольстве.
«Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», — заключили российские дипломаты.
Во вторник агентство Bloomberg внесло правку в опубликованный на его сайте материал о распространении коронавируса в России после того, как посольство РФ в Вашингтоне потребовало опровержения.
Дипмиссия разместила сообщение на своей странице в Facebook, в котором отмечалось, что автор указанной публикации поменяла местами статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Теперь в материале от 19 мая указано, что в него была внесена правка. Изменены были подписи в графике, который иллюстрирует данные ВБ о числе больничных коек в РФ и странах ОЭСР. О каких-либо изменениях в тексте информации не приводится.
Вместе с тем в Twitter, где размещают ссылки на авторские комментарии агентства и выдержки из них, график остался в прежнем виде.
В заявлении посольства РФ в США подчеркивалось, что редакторы агентства Bloomberg «опустились до неприкрытого подлога».
В диппредставительстве потребовали от агентства «опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам».
16 мая агентство Bloomberg скорректировало заголовок своего материала от 13 мая, вызвавшего критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Первоначальный вариант — «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских» — был изменен на «Эксперты ставят под сомнение российские данные о смертности из-за [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19».