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02:49 (мск), источник: Известия

Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 24 мая, в эфире телеканала НТВ заявила, что США, выдвигая все новые претензии к России по Договору по открытому небу, (ДОН) даже не собиралась их обсуждать.

Источник: Reuters

«США каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям. Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить, и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать», ― сказала она.

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О выходе из ДОН объявил президент США Дональд Трамп, решение вступит в силу через шесть месяцев, начиная с 22 мая. При этом американский лидер допустил заключение нового соглашения, а госсекретарь Майк Помпео допустил возврат Вашингтона к документу в случае, «если Россия вернется к полному соблюдению» его условий.

Решение Трампа уже раскритиковали члены конгресса США, подчеркнув, что такой шаг лишь ослабит позиции страны в сфере национальной безопасности и изолирует ее от дел, ведь действие документа продолжится и без участия Вашингтона.

Кроме того, выход из соглашения лишит США инструмента контроля над действиями России и станет «пощечиной союзникам в Европе».

В МИД РФ потребовали разъяснений от американской стороны, на их основе Москва будет формировать свою позицию по данному вопросу. При этом Россия подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу (ДОН), судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц, сообщили в пятницу, 22 мая, в постпредстве России при НАТО.

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