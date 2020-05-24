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08:56 (мск), источник: Коммерсантъ

В МИДе РФ называли «сумбурными и нелогичными» причины выхода США из ДОНа

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал смешными обвинения госсекретаря Майка Помпео, которые послужили для выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

Источник: AP 2020

Ранее глава Госдепа сообщил, что Россия использует полученную в рамках ДОН информацию для наведения обычных вооружений на инфраструктуру США и европейских членов НАТО.

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«Это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах. Эпизодический пролет той или иной территории с аппаратурой наблюдений, которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета открытого неба находятся представители наблюдаемой страны, и вот это все мы будем использовать для целеуказания? Ну, слушайте, это просто смешно», — сказал Рябков в программе «Большая игра» на «Первом канале». Он назвал объяснения Помпео «сумбурными и нелогичными».

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДОНа. Американская сторона объяснила это нарушениями условий соглашения со стороны России. Свое сожаление в связи с выходом США выразили внешнеполитические ведомства ФРГ и Швеции, а также Евросоюз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу.

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