В МИДе РФ называли «сумбурными и нелогичными» причины выхода США из ДОНа

Ранее глава Госдепа сообщил, что Россия использует полученную в рамках ДОН информацию для наведения обычных вооружений на инфраструктуру США и европейских членов НАТО.
«Это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах. Эпизодический пролет той или иной территории с аппаратурой наблюдений, которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета открытого неба находятся представители наблюдаемой страны, и вот это все мы будем использовать для целеуказания? Ну, слушайте, это просто смешно», — сказал Рябков в программе «Большая игра» на «Первом канале». Он назвал объяснения Помпео «сумбурными и нелогичными».
21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДОНа. Американская сторона объяснила это нарушениями условий соглашения со стороны России. Свое сожаление в связи с выходом США выразили внешнеполитические ведомства ФРГ и Швеции, а также Евросоюз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу.