09:21 (мск), источник: РИА Новости
Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником
Президент отметил, что праздник разговения несет особый духовный смысл, подчеркнув, что на протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и вниманием к тем, кто нуждается в помощи.
«Отмечу, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи», — приводятся в поздравлении слова Путина.
Он добавил, что и сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована и служит сбережению жизни и здоровья людей.