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09:21 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам и заявил, что мусульманская община вносит неоценимый вклад в межнациональный мир, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

Президент отметил, что праздник разговения несет особый духовный смысл, подчеркнув, что на протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и вниманием к тем, кто нуждается в помощи.

«Отмечу, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи», — приводятся в поздравлении слова Путина.

Он добавил, что и сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована и служит сбережению жизни и здоровья людей.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.

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