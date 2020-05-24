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09:36 (мск), источник: РИА Новости

Израильский юрист прокомментировал процесс по делу Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая — РИА Новости. Открывающийся в воскресенье судебный процесс по обвинению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в коррупции и обмане общественного доверия займет как минимум несколько месяцев, но скорее всего, продлится несколько лет, считает авторитетный израильский адвокат Эли Гервиц.

Источник: РИА Новости

Первый в истории Израиля судебный процесс над действующим премьером начнется в Иерусалимском окружном суде в воскресенье в 15.00. Коллегия из трех судей приступит к рассмотрению обвинений по делам о коррупции и обмане общественного доверия. На первом заседании Нетаньяху обязан присутствовать, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить суду, понятны ли ему обвинения.

Первое заседание носит технический характер, на нем, как и на последующих, обсудят порядок ведения слушаний, а адвокатам дадут возможность в течение определенного времени ознакомиться с содержанием дела, сообщил РИА Новости Гервиц.

«Стандартный уголовный процесс, без того, чтобы обвиняемый был премьер-министром, может длиться минимум — месяцы, максимум — годы. Особенно, когда обвиняемый не находится под арестом, когда мерой пресечения не было выбрано помещение под стражу. Поэтому даже без затягивания процесс может занять многие месяцы и перевалить через эти самые полтора года (срок премьерских полномочий Нетаньяху — ред.)», — сказал Гервиц РИА Новости.

По его словам, «ничего сногсшибательного в это воскресенье не произойдет».

«Биньямин Нетаньяху не будет произносить прочувствованные речи. Его адвокаты и адвокаты других обвиняемых не будут соревноваться с Падвой и Резником в своей убедительности. Все, что произойдет, — это формальный процесс формального начала данной стадии уголовного процесса. Три судьи спросят у обвиняемых, в том числе у Биньямина Нетаньяху, ознакомлены ли они с содержанием обвинительного заключения и какова их реакция — признают ли они факты, указанные в обвинительном заключении, или не признают. На этом, по большому счету, все закончится», — пояснил Гервиц.

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Оставаясь ближайшие полтора года в должности премьер-министра, Нетаньяху будет обладать достаточными полномочиями для того, чтобы влиять на юридическую систему и продолжительность суда, однако, по мнению юриста, обвиняемый и его адвокаты могут это делать только в рамках существующей юридической практики — путем подачи апелляций в вышестоящую инстанцию и прошений в судейскую коллегию.

«Есть ли у премьер-министра дополнительные инструменты, которых нет у обычных обвиняемых? Да, конечно, эти инструменты есть, нужно понимать, что Нетаньяху является главным человеком в правительстве. Но главным человеком в суде, вот в том самом суде, в котором премьер-министр предстает в качестве обвиняемого, главным человеком в суде является все-таки глава судейской коллегии, вернее, трое судей судейской коллегии», — отметил юрист.

«Поэтому, премьер-министр, конечно, может о чем-то попросить суд. Он может попросить перенести заседание, потому что он должен принять участие в очень важной международной встрече или в поездке за рубеж. Но окончательное решение удовлетворять это прошение или нет, оно остается за судом. Все, что может сделать премьер-министр, — это подать прошение. Будет ли оно удовлетворено или нет, будет решать суд», — подчеркнул он.

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Самые серьезные обвинения Нетаньяху — в получении взятки — выдвинуты по так называемому делу 4000 о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам «2000» и «1000». «Дело 1000» касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В «деле 2000» речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении его деятельности в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности конкурента компании — бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом». Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.

Обвинение в коррупции грозит Нетаньяху тюремным заключением. При этом законодательство позволяет судьям варьировать жесткость наказания, не обязательно прибегая к тюремному заключению.

«Человек не обязательно отправляется в тюрьму, даже получив реальный срок. Этот срок часто можно отбывать в виде исправительных работ, вне тюрьмы. Этот срок может быть присужден, но условно, а не реально. И помимо тюремного заключения, есть и другие наказания, которые присутствуют в израильском уголовном кодексе», — пояснил Гервиц.

«Поэтому мне кажется, что если есть какое-то неблагодарное занятие, то это устраивать тотализатор относительно меры наказания, которая будет присуждена в случае признания вины по одной или нескольким статьям, которые на данный момент инкриминируются израильскому премьер-министру», — заключил он.

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