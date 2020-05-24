Израильский юрист прокомментировал процесс по делу Нетаньяху

09:36 (мск), источник: РИА Новости
Первый в истории Израиля судебный процесс над действующим премьером начнется в Иерусалимском окружном суде в воскресенье в 15.00. Коллегия из трех судей приступит к рассмотрению обвинений по делам о коррупции и обмане общественного доверия. На первом заседании Нетаньяху обязан присутствовать, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить суду, понятны ли ему обвинения.
Первое заседание носит технический характер, на нем, как и на последующих, обсудят порядок ведения слушаний, а адвокатам дадут возможность в течение определенного времени ознакомиться с содержанием дела, сообщил РИА Новости Гервиц.
«Стандартный уголовный процесс, без того, чтобы обвиняемый был
«Биньямин Нетаньяху не будет произносить прочувствованные речи. Его адвокаты и адвокаты других обвиняемых не будут соревноваться с Падвой и Резником в своей убедительности. Все, что произойдет, — это формальный процесс формального начала данной стадии уголовного процесса. Три судьи спросят у обвиняемых, в том числе у Биньямина Нетаньяху, ознакомлены ли они с содержанием обвинительного заключения и какова их реакция — признают ли они факты, указанные в обвинительном заключении, или не признают. На этом, по большому счету, все закончится», — пояснил Гервиц.
Оставаясь ближайшие полтора года в должности
«Есть ли у
«Поэтому,
Самые серьезные обвинения Нетаньяху — в получении взятки — выдвинуты по так называемому делу 4000 о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам «2000» и «1000». «Дело 1000» касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В «деле 2000» речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении его деятельности в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности конкурента компании — бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом». Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.
«Человек не обязательно отправляется в тюрьму, даже получив реальный срок. Этот срок часто можно отбывать в виде исправительных работ, вне тюрьмы. Этот срок может быть присужден, но условно, а не реально. И помимо тюремного заключения, есть и другие наказания, которые присутствуют в израильском уголовном кодексе», — пояснил Гервиц.
«Поэтому мне кажется, что если есть