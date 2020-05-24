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10:22 (мск), источник: ТАСС

В Гонконге усилили меры безопасности из-за уличных протестов

Причиной первой за несколько месяцев акции протеста стали планы Пекина принять закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Источник: AFP 2020

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности приняты в воскресенье в Гонконге, где полиция пресекает попытки возобновления уличных протестов. В частности, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в районе Козуэй-бэй.

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По свидетельству корреспондента ТАСС, под охрану взяты правительственные объекты и офисы канцелярии центральных властей КНР — эти здания ограждены пластиковыми двухметровыми барьерами, наполненными водой. На ключевых перекрестках видны патрули. Они останавливают и проверяют машины, вызывающее подозрение. На одной из улиц дежурит спецмашина с водяными пушками.

Ранее сотни человек из числа молодежи попытались собраться в торговом районе Козуэй-бэй в знак протеста против планов Пекина принять закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге — специальном административном районе КНР. Демонстранты, в частности, критиковали Компартию Китая. Полицейские предупредили, что митингующие участвуют в незаконных собраниях и нарушают правила социального дистанцирования в условиях пандемии, запрещающие собираться в группы из более чем восьми человек. Отдельные протестующие стали кидать в полицейских все, что попадалось им под руку, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

По сообщениям местных СМИ, несколько человек были задержаны. Среди них — зампредседателя оппозиционной Партии народной власти Там Такчи.

В нескольких районах нарушено движение транспорта.

Это первая уличная демонстрация в Гонконге за последние месяцы. Ее участники опасаются, что новый закон будет ущемлять права и свободы местного населения, противоречить формуле «одна страна — две системы» и нарушать автономию района. Законопроект включен в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей, проходящей в Пекине. Демонстранты также подвергли критике планы принятия в Гонконге закона об уважении гимна КНР.

В июне 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В последние месяцы ситуация в городе в целом оставалась спокойной.

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