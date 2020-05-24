10:22 (мск), источник: ТАСС
В Гонконге усилили меры безопасности из-за уличных протестов
Причиной первой за несколько месяцев акции протеста стали планы Пекина принять закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности приняты в воскресенье в Гонконге, где полиция пресекает попытки возобновления уличных протестов. В частности, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в районе
По свидетельству корреспондента ТАСС, под охрану взяты правительственные объекты и офисы канцелярии центральных властей КНР — эти здания ограждены пластиковыми двухметровыми барьерами, наполненными водой. На ключевых перекрестках видны патрули. Они останавливают и проверяют машины, вызывающее подозрение. На одной из улиц дежурит спецмашина с водяными пушками.
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В нескольких районах нарушено движение транспорта.
Это первая уличная демонстрация в Гонконге за последние месяцы. Ее участники опасаются, что новый закон будет ущемлять права и свободы местного населения, противоречить формуле «одна страна — две системы» и нарушать автономию района. Законопроект включен в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей, проходящей в Пекине. Демонстранты также подвергли критике планы принятия в Гонконге закона об уважении гимна КНР.
В июне 2019 года в Гонконге начались волнения