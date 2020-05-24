12:51 (мск), источник: РИА Новости
Глава МИД Китая прокомментировал иски США из-за пандемии
ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И назвал иски Вашингтона против Пекина
«Эти «сутяжнические дела», направленные против Китая, лишены фактологической основаны, не имеют правовой основы, никаких юридических доказательств, не имеют международных прецедентов, это на сто процентов «продукт, не имеющий сертификата качества», — заявил он на
«Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе
Ранее американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии. О намерении подать аналогичный иск заявили и власти штата Миссисипи.
Коронавирус нового типа
В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о том, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительно, источником инфекции стал местный оптовый рынок, где, по информации СМИ, незаконно торговали дикими животными. Со второй половины января многие густонаселенные китайские города закрыли на карантин.
Специалисты установили, что возбудителем болезни COVID-19 стал новый коронавирус SARS-CoV-2, передающийся
В последние месяцы на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Бразилия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Россия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Всего в мире коронавирусной инфекции оказались подвержены 5,3 миллиона человек, из них более 342 тысяч умерли.