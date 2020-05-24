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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Китая прокомментировал иски США из-за пандемии

ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И назвал иски Вашингтона против Пекина из-за пандемии коронавируса лишенными правовой основы и растаптывающими международное право.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 24.05
Инфицировано344 481+8 599
11.05
11656
12.05
10899
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11.0524.05
Скончалось3 541+153
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94
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Выздоровело113 299+5 363
11.05
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12.05
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Инфицировано5 310 362+99 190
11.05
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12.05
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11.0524.05
Скончалось342 097+3 914
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11.0524.05
Выздоровело2 112 185+55 535
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Источник: РИА Новости

«Эти «сутяжнические дела», направленные против Китая, лишены фактологической основаны, не имеют правовой основы, никаких юридических доказательств, не имеют международных прецедентов, это на сто процентов «продукт, не имеющий сертификата качества», — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, Китай, как и остальные страны, пострадал от «неожиданно вспыхнувшей эпидемии».

«Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса. Вместе с тем мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным. Справедливым — означает, что в поиске источника политическое вмешательство должно быть исключено», — добавил глава ведомства.

Ранее американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии. О намерении подать аналогичный иск заявили и власти штата Миссисипи.

Коронавирус нового типа

В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о том, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительно, источником инфекции стал местный оптовый рынок, где, по информации СМИ, незаконно торговали дикими животными. Со второй половины января многие густонаселенные китайские города закрыли на карантин.

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Специалисты установили, что возбудителем болезни COVID-19 стал новый коронавирус SARS-CoV-2, передающийся воздушно-капельным путем и сохраняющийся на поверхности предметов. Вскоре вирус распространился на другие страны, а в марте ВОЗ признала вспышку инфекции пандемией.

В последние месяцы на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Бразилия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Россия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.

Всего в мире коронавирусной инфекции оказались подвержены 5,3 миллиона человек, из них более 342 тысяч умерли.

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