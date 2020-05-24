Захарова объяснила проблему Договора об открытом небе для США

«Это вопрос не конкретно этого документа или их каких-то претензий к российской стороне. Это вопрос планомерного выхода Соединенных Штатов Америки из всех договоренностей, которые так или иначе, по их мнению, связывают им руки. Хочу напомнить — уже много лет назад в одностороннем порядке они покинули договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — не так давно они так же из него вышли. Недавно заявили, что не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А ведь это всё — части международной стабильности», — сказал она в эфире радио «Комсомольская правда».
Москва отвергает очередные обвинения Вашингтона, потому что у российской стороны претензий к американской «не то что намного больше, — они конкретны и они были опубликованы и в апреле, и в феврале, и за много месяцев до этого».
«У нас существует специальная комиссия, которая должна решать все спорные вопросы. Поэтому это не вопрос отношений с Россией, это вопрос того, что они сбрасывают с себя все обязательства, которые считают для себя неудобными», — подчеркнула она.
США позиционируют себя как исключительную страну, имеющую особые полномочия, отметила Захарова.
«Но конкретно в данном случае хочу напомнить о концепции американской исключительности, которая была озвучена предыдущим президентом Обамой и, так или иначе, переходит из администрации в администрацию каждый раз. Сейчас эта концепция звучит так: “Сделать Америку снова великой”. Позиционирование себя как страны, которая имеет особые полномочия, не связана обязательствами и играет не по правилам — это концепция американского государства, очень четко проявляющаяся на протяжении десятилетий, поэтому им не нужно ничего, что уравнивает в правах это государство с другими мировыми игроками», — сказала она.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора об открытом небе и будет вне соглашения, пока Россия «не выполнит свои обязательства». При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.