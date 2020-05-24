Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять агрессии Ирана

17:03 (мск), источник: ТАСС
«Наша политика — противостоять агрессии Ирана повсеместно и противодействовать его попыткам закрепиться в Сирии. Мы постоянно работаем и над тем, чтобы предотвратить попытки Ирана поставлять в Сирию или разрабатывать на территории Сирии оружие, которое могло бы быть использовано им или его сателлитами для того, чтобы угрожать Государству Израиль», — распространила высказывания премьера его канцелярия.
Нетаньяху подчеркнул, что для Израиля «угрозы в области безопасности не прекращаются ни на минуту». «Вы слышали, что правитель Ирана Хаменеи (духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи — прим. ТАСС) угрожает нам [Израилю] уничтожением. Каждый, кто хочет уничтожить нас, не добьется успеха, но подвергнет себя большой опасности», — добавил премьер.
Нетаньяху, обращаясь к министрам своего пятого в карьере и четвертого подряд с 2009 года кабмина, отметил, что «это правительство представляет всех граждан Израиля без исключения». «Подавляющее большинство граждан Израиля выбрало нас и просило работать вместе, в тесном сотрудничестве, ради их блага», — добавил он.
В воскресенье израильское правительство утвердило состав нового кабинета безопасности страны и правительственной комиссии по вопросам противодействия коронавирусу, указали в канцелярии.