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00:41 (мск), источник: РИА Новости

Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19

БЕРЛИН, 24 мая — РИА Новости. Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в берлинских клиниках пациентов, инфицированных COVID-19.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 25.05
Инфицировано344 481+8 599
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Источник: РИА Новости

«Также нашему городу-побратиму Москве передал наше предложение. Пока реакции нет, я этому открыт как и прежде», — заявил Мюллер изданию Tagesspiegel.

Из примерно 20 тысяч коек в берлинских больницах 8 тысяч свободны, отмечает издание.

В пятницу аналогичную идею высказала премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. В интервью изданию Spiegel он предложил проявить солидарность с Россией и начать принимать пациентов с COVID-19 из РФ в клиниках Германии. ФРГ в ходе первой волны пандемии COVID-19 принимала в своих клиниках пациентов из других стран ЕС, в первую очередь Италии и Франции.

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